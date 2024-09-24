С следующего учебного года планируется запретить пользоваться мобильными телефонами в школах ученикам 1-6-х классов, если устройства не будут необходимы для изучения учебного предмета. Такие поправки к Закону "Об образовании" во вторник, 24 сентября, поддержала Комиссия по образованию, культуре и науке Сейма.

Предусматривается, что учебные заведения должны будут установить условия и порядок использования технических средств в учебном и воспитательном процессе, а также для общения. В ведении школ также останется решение о том, могут ли ученики оставлять телефоны в школьной сумке или их нужно будет помещать в отдельное место.

Некоторых депутатов обеспокоил именно вопрос о том, где будут храниться телефоны. Депутат Илзе Вергина ("Новое Единство") призвала управления образования самоуправлений не оставлять руководство школ наедине с предлагаемыми поправками.

Противоположное мнение высказала депутат Антонина Ненашева ("Прогерессивные"). "Мы не прописываем [в законе], где они оставляют свои туфли, когда входят в школу. [Правила внутреннего распорядка] говорят, что они ходят в сменной обуви", — сказала депутат.

Также депутат Эдгар Таварс от оппозиционного "Объединенного списка" призвал не увлекаться 'регулированием' и 'размерами коробок', в том числе в вопросе о том, следует ли запрещать использование других гаджетов, таких как смарт-часы, в школах.

"Основная проблема - в смартфонах. Дети, услышав эти предложения, могут прийти с аккумулятором от комбайна, взять телевизор и включить "PlayStation". Мы все это будем регулировать? Не будем впадать в крайности,' — выразил свое мнение депутат.

Запрет на использование телефонов может также распространяться на дошкольников.

Автор идеи - депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Чеслав Батня. По его мнению, с помощью внесения изменений в закон "от вмешательства родителей в образовательный процесс" будут защищены те школы, которые по своей инициативе уже ввели ограничения на использование телефонов."

"Ребенок не приходит в школу развлекаться с телефоном, ребенок приходит в школу учиться и получать знания," — заявил Батня.

Идею поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

В среду, 25 сентября, Комиссия Сейма примет решение о выдвижении законопроекта на окончательное рассмотрение в Сейм.

Использование мобильных телефонов на уроках запрещено в Нидерландах, Греции и Италии, а в Германии этот вопрос обсуждается.

В новом докладе ЮНЕСКО по глобальному мониторингу образования "Технологии в образовании" странам рекомендуется установить свои условия для использования технологий в образовании, чтобы они не заменяли личное, руководимое учителем обучение.

Авторы доклада призывают страны оценить, подходят ли технологии для образовательных целей и обеспечивают ли они равные возможности для всех. В докладе говорится, что существует мало убедительных доказательств добавленной стоимости цифровых технологий в образовании, поскольку технологии развиваются быстрее, чем их можно оценить.

Хотя доступность технологий и универсальный дизайн расширили возможности обучения для людей с инвалидностью, например, с нарушениями зрения, доступ к технологиям в докладе оценивается как неравный, поскольку в мире только 40% начальных школ, 50% основных школ и 65% средних школ подключены к интернету.

В докладе также подчеркивается, что учителя часто чувствуют себя неподготовленными и им не хватает уверенности в использовании технологий в учебном процессе, а лишь в половине стран существуют стандарты для развития навыков использования информационных и коммуникационных технологий учителями.

Кроме того, отмечается нехватка регулирования и контроля качества и разнообразия, а также критикуется тот факт, что при приобретении технологий не учитывается долгосрочное влияние на государственный бюджет, благосостояние детей и планету.

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