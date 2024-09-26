Вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, покинувший Русский союз Латвии (РСЛ), получил предложения от других политических сил, но пока свой дальнейшие планы не приоткрывает.

Комментируя свой выход из рядов Латвийского русского союза (ЛКС), Васильев сказал агентству LETA, что, во-первых, на то были моральные и этические причины. Во-вторых, у него не совпадали взгляды с новыми сопредседателями по кадровым вопросам.

"В государстве, к сожалению, создано такое отношение к РСЛ, что у партии нет возможности участвовать в выборах. Нет счета, нет возможности даже зарегистрировать избирательный список", — назвал третью причину Васильев.

Заместитель мэра Даугавпилса уже получил предложения от других политических сил, однако окончательного решения пока не принял. По его словам, среди существующих в Латвии партий ни одна полностью не соответствует его видению развития государства.

"Хотелось бы поработать на благо Даугавпилса, но не думаю, что это обязательный вариант. У меня отличное образование, и я уверен, что буду востребован и в других сферах вне политики", — отметил Васильев, говоря о возможном участии в предстоящих в следующем году муниципальных выборах.

Напомним, что в прошлую субботу сопредседателями Русского союза Латвии (РСЛ)) были избраны Андрей Пагор и Евгений Осипов, ранее выделявшиеся своими радикальными и промосковскими взглядами, что привело к выходу из партии отдельных политиков. Они сменили на этих должностях Татьяну Жданок и Мирослава Митрофанова, которые решили не выдвигать свои кандидатуры после провала партии на выборах в Европарламент.

Комментируя смену руководства, Митрофанов подчеркнул, что такой "вариант обновления партийной деятельности" он не может поддержать и принять. "С их приходом к власти идеологический баланс в партии резко смещается в консервативную и популистскую сторону. Дух партии больше не отражает ее название — быть союзом политиков с различными взглядами, а превращается в очередную консервативно-популистскую организацию, которых и так достаточно в Латвии", — объяснил уход из партии Митрофанов.

По его словам, также другие давние сторонники и лидеры покинули партию, в результате РСЛ потерял около половины оставшихся депутатов самоуправлений. Партию покинули депутат Рижской думы Инна Дьери и вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев. Кроме того, этот процесс продолжается, утверждал Митрофанов.

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