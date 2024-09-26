Партия "Новое Единство" предложила отправить депутата Сейма Ефимия Клементьева из оппозиционной партии "Стабильность" на проверку знания госязыка, сообщает агентство LETA.

Как сообщил руководитель парламентской фракции "Нового единства" Эдмундс Юревицс, учитывая публично прозвучавшую информацию о недостаточном владении Клементьевым латышским языком, в сентябре он обратился в Центр государственного языка. Политик попросил предоставить подробную информацию о соответствии уровня знания языка Клементьевым степени высшего уровня - С2.

Центр госязыка подтвердил, что знания латышского языка у Клементьева недостаточны и в этом году ему было назначено соответствующее административное наказание.

С учетом информации, предоставленной Центром госязыка, 26 сентября депутаты фракции "Новое Единство" в Сейме подали Президиуму Сейма проект решения об отправке депутата Клементьева на проверку госязыка.

В Центре госязыка рассказали, что ранее проверяли соответствие использования латышского языка у пяти депутатов.

Ранее оппозиционное Национальное объединение инициировало сбор подписей с целью отправить двух депутатов Сейма от фракции партии "Стабильность" — Ефимия Клементьева и Виктора Пучку — на проверку знания государственного языка. К пятнице, 29 сентября, удалось собрать 16 подписей. В итоге инициативу оппозиционного Нацобъединения "перехватило" премьерское "Новое Единство".

На фоне туч, сгущающихся над Клементьевым, депутаты Сейма от "Стабильности" сегодня провели у здания парламента пресс-брифинг, на котором говорили о "прикрытии политических закупок и сокрытия обстоятельств от общества". Речь шла о проекте закупки и установки станций подзарядки электромобилей, реализованном Министерством земледелия: на недочеты и на нецелевое использование госсредств уже указал Госконтроль.

Какими могут быть последствия для депутата?

В Регламенте Сейма указано, что если не менее 20 депутатов сомневаются в том, что какой-либо их коллега не владеет государственным языком на уровне, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, они имеют право подать проект решения о направлении данного депутата на проверку знания государственного языка.

Проект решения о направлении депутата на проверку знания государственного языка оценивается Комиссией Сейма по мандатам и этике. Окончательное решение о направлении на проверку принимает Сейм.

Проверку депутат проходит в Государственном центре содержания образования не позднее, чем через пять месяцев после принятия решения. За этот период проверку можно пройти не более двух раз. Не менее десяти депутатов могут подать проект решения о продлении срока проверки владения государственным языком, говорится в Регламенте Сейма.

Также в Регламенте Сейма сказано, что если Сейм принял решение о направлении депутата на проверку знания государственного языка и в ходе проверки выяснится, что его знания не соответствуют установленному нормативными актами уровню, или депутат не явился на проверку в установленный срок, Комиссия по мандатам, этике в течение 15 дней должна подать Сейму проект решения об исключении депутата из состава парламента. Окончательное решение принимает Сейм.

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