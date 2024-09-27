Единый билет на общественный транспорт может быть введен на части территории Рижского региона - в самой столице и окрестностях - уже в следующем году. Такое решение принял Совет по развитию Рижского региона планирования.

Введение единого билета планируется как пилотный проект на год, чтобы затем оценить результаты и интерес населения. Речь идет о том, что один и тот же билет будет годен и в столичных трамваях, автобусах и троллейбусах и одновременно электричках. Сейчас железнодорожный транспорт не интегрирован в систему городского общественного транспорта.

Ожидается, что ежемесячно билетом будут пользоваться около 50 000 пассажиров.

Проект будет действовать преимущественно в железнодорожной зоне А (это станции, находящиеся в пределах административной территории Риги - например, Иманта, Саркандаугава или Яняварты, находящиеся на линиях в направлении Юрмалы, Огре, Елгавы, Скулте, Сигулды.

Стоимость общего билета единого билета составит 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет на транспорте "Rīgas satiksme" и 0,5 евро за дневной билет на электричке.

Для реализации этого проекта необходимо начать процесс его согласования в Кабинете министров.

Принцип единого билета позволит легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой в Риге и окрестностях. Это означает, что у жителей пригородов будет больше мотивации ездить в Ригу, не пользуясь личным транспортом, что снизит интенсивность движения.

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