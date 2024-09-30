На прошлой неделе Служба государственных доходов (VID) отправила письма 5000 жителям Латвии, сообщив, что оборот средств их банковских счетов существенно превышает задекларированные доходы, информирует портал LSM. Речь идет о превышении минимум в 20 000 евро в год, или 1660 евро в месяц. Такие письма получат 70 000 жителей Латвии. Содержание писем, в которых не указана конкретная информация, вызвало у части получателей недоумение, однако представители VID пояснили, что письмо является лишь приглашением связаться с представителями службы для уточнения ситуации.

Лектор и исследователь факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане считает, что сейчас жители, получившие уведомления в Электронной системе декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID), не понимают общего содержания писем.

"Это не совсем правильно, когда тебе просто пишут такое общее письмо, и из-за этого сейчас у некоторых людей просто шок: что сейчас делать? Все можно было бы исправить, если бы каждому конкретно отправили письмо, где указано: вы задекларировали такую-то сумму, а банковская информация показывает такую-то сумму, и тогда люди бы поняли, какую информацию им нужно собрать, чтобы объяснить, что они сделали. Потому что существует целый ряд ситуаций, когда движение средств может происходить и оно допустимо, но это не означает, что это облагаемая налогом операция," отметила Лейтане.

Директор Управления содействия уплате налогов VID Санта Гаранча объяснила, что содержание писем общее, поскольку они будут отправлены примерно 70 000 жителей Латвии. Но письма получат только те, чьи незадекларированные доходы превышают 20 000 евро в год.

"Мы не указываем конкретные суммы, потому что тогда мы не смогли бы отправлять эти, так сказать, письма в массовом порядке. Тогда они были бы индивидуальными, и, конечно, мы не могли бы охватить такую большую аудиторию. Сейчас мы отправляем общие письма, и все, кто их получил, имеют разницу больше 20 000 евро. Но точная сумма и то, что мы видим в каждом письме, не указаны," — пояснила представитель VID.

Уже 1000 жителей связались с VID после получения письма, поэтому Гаранча рассказала, как возникает разница между декларированными доходами и оборотом на счету.

"Каждый доход, превышающий 10 000 евро в год, должен быть задекларирован. Получение подарков, например, от близких людей и так далее, также должно быть задекларировано, люди об этом забывают. Мы уже видим такие объяснения: отец продал квартиру, договорился, что деньги переведет детям, и он это сделал. Налог платить не нужно, но задекларировать следовало. И другая ситуация: у человека несколько счетов, он переводит деньги с одного на другой, что создает, можно сказать, искусственный оборот. Члены семьи переводят деньги друг другу для покрытия каких-то расходов, возможно, даже больших, и это не подарок, не доход, но в счете это отображается и создает расхождение. Но, конечно, нас больше всего будут интересовать случаи с большой разницей, и тогда мы детально рассмотрим, нужно ли начинать уже контрольные меры", - пояснила Гаранча.

То, что банки предоставляют информацию VID о движении средств на счетах жителей — это одно из мероприятий борьбы с теневой экономикой

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