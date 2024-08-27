Если на счет человеку официально приходят 500 евро ежемесячно, и при этом он каждый месяц кладет на счет еще 200-300 евро наличными, то это вызывает подозрения, сказала в интервью Spried ar Delfi генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке. Кроме того, она поддерживает введение в Латвии всеобщего обязательного декларирования доходов.

Борьба с наличностью

В ближайшем будущем Служба государственных доходов (VID) будет получать от кредитных учреждений (банков) и поставщиков платежных услуг информацию обо всех сделках, связанных с прохождением наличных средств через банкоматы, если сумма одной сделки превышает 750 евро. Изменения также предполагают, что банки и поставщики платежных услуг будут обязаны предоставлять VID информацию о наличных операциях, если сумма поступлений в наличных за предыдущий год составит 7 000 евро или больше. Это предусматривают поправки Министерства финансов к Закону "О налогах и пошлинах", которые еще предстоит рассмотреть правительству.

"Мы не собираемся стоять рядом с каждым человеком, да это и не нужно", - заверила Байба Шмите-Роке. По ее словам, фискалов интересует только большая разница между легальными доходами и неофициальными. Глава VID пояснила, что в таком контроле заинтересованы сами люди: если человек заболеет, то больничный лист ему будут оплачивать только с той суммы, с которой вносились налоги. Информация VID о взносах наличных на счета нужна для анализа и проверки, чтобы достичь аудитории неплательщиков - возможно, кто-то и не знает, что нужно платить.

Шмите-Роке сказала, что, если человек кладет через банкомат на счет 750 евро в месяц или 7000 евро в год, и при этом его легальные доходы в месяц составляют 2000-3000 евро, то "это нормально - мы не будем задавать вопросы". В то же время глава VID не стала отрицать, что контроль за взносами наличных связан с желанием отследить возможную выплату зарплат "в конвертах".

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