В дальнейшем Служба государственных доходов (VID) будет получать от кредитных учреждений (банков) и поставщиков платежных услуг информацию о всех сделках, связанных с прохождением наличных средств через банкоматы, если сумма одной сделки превышает 750 евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов. Это предусматривают поправки к Закону "О налогах и пошлинах", которые еще предстоит рассмотреть правительству.

Министерство указывает, что это требование не будет распространяться на покупки в розничных магазинах - торговец не будет обязан дополнительно информировать, если покупатель приобретет дорогой телевизор или компьютер за наличные. Также расчеты, например, за коммунальные услуги не будут попадать в фокус таких расследований.

Внедряя меры по ограничению теневой экономики, Министерство финансов разработало и передало на общественное обсуждение поправки к Закону "О налогах и пошлинах". Цель инициативы — повысить прозрачность наличных денежных потоков, сосредоточив внимание на регулярном использовании крупных сумм наличных, что поможет выявить сделки наличными, имеющими незаконное происхождение.

Министерство финансов отмечает, что, несмотря на то, что доля безналичных расчетов постоянно увеличивается, многие люди все еще используют наличные как удобный способ оплаты, что по своей сути не является чем-то плохим или неправильным. Однако наличные часто используются и как инструмент для теневой экономики.

Собранные данные показывают, что в 2023 году через банкоматы жители Латвии положили на счета 2,1 миллиарда евро, а сняли — более 4,6 миллиарда евро.

Чем больше наличных денег обращается в экономике в целом, тем легче скрыть проявления теневой экономики в легальном обороте наличных средств. Поэтому цель Министерства финансов — добиться большей прозрачности по наличным операциям, которые превышают средний уровень, чтобы в общем потоке можно было выявить сделки с наличными, имеющими нелегальное происхождение.

Также планируемые изменения предусматривают дополнение уже имеющейся информации о движении средств на счетах физических лиц, которую банки и платежные сервисы предоставляют в Государственную налоговую службу (VID), добавив отдельную позицию для наличных операций.

Сейчас VID получает информацию о физических лицах, у которых сумма оборота на счетах за предыдущий год превышает 15 000 евро. Планируемые изменения предполагают, что банки и поставщики платежных услуг будут обязаны предоставлять VID информацию о наличных операциях, если сумма поступлений наличных за предыдущий год составит 7 000 евро или больше.

Министерство финансов поясняет, что поступление такой информации в VID не означает автоматически, что человек попадет под особое наблюдение. Эта информация будет оцениваться в контексте другой информации, находящейся в распоряжении VID. Интерес у фискалов вызовут только те люди, у которых на счетах будет наблюдаться значительное несоответствие значительных несоответствий между доходами и расходами. Даже обнаружение таких несоответствий не всегда указывает на уклонение от уплаты налогов. Может случиться так, что не задекларированы доходы, которые не подлежат налогообложению, в этом случае VID поможет человеку разобраться в ситуации и привести ее в порядок.

Что касается юридических лиц с годовыми оборотами свыше 50 000 евро, изменения в законе предусматривают обязательство для клиентов обеспечить возможность расчетов за услуги и проведенные транзакции в розничной торговле безналичным способом, если клиент предпочитает такой способ оплаты.

Сейчас действующее регулирование требует, чтобы налогоплательщики в оптовой торговле осуществляли только безналичные расчеты, включая оплату с помощью платежных карт. Согласно закону "О налогах и пошлинах", оптовой торговлей считается продажа приобретенных товаров от имени хозяйствующего субъекта для последующей продажи, производства или обеспечения своей деятельности.

Таким образом, планируемое регулирование затронет поставщиков услуг и розничных торговцев, которым, помимо уже существующих наличных расчетов, придется предоставить клиентам возможность оплачивать товары и услуги также безналичным способом, отмечает Министерство финансов.

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