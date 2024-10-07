Несмотря на продолжающуюся больше двух с половиной лет полномасштабную войну в Украине и беспрецедентные санкции, введенные против РФ, российские олигархи, экс-чиновники и поддерживающие Путина деятели искусств продолжают владеть недвижимостью и вести бизнес в Латвии. The Insider, уже писавший на эту тему, рассказывает о своих новых находках.

Друзья Путина

Среди наиболее близких к Латвии представителей российских элит — семья Ротенбергов. Братья Аркадий и Борис Ротенберги — друзья детства Владимира Путина, с которым тот вместе занимался самбо. Долларовыми миллиардерами они стали еще в начале 2010-х, но после аннексии Крыма попали под санкции и таким образом потеряли часть расположенных на Западе активов. Впрочем, президент РФ компенсировал своим друзьям убытки — братья стали получать все больше госзаказов, и сейчас Forbes оценивает суммарное состояние двух Ротенбергов в 5,4 млрд долларов (4,92 млрд евро).

В 2023 году стало известно, что Аркадий Ротенберг состоит в неофициальном браке с гражданкой Латвии Марией Бородуновой. Она — не первая латвийка в одной из богатейших семей России; в 2010 году Роман Ротенберг (сын Бориса и племянник Аркадия) женился на модели Марте Берзкалне.

Как пишет The Insider, через два кипрских офшора Ротенберги владеют латвийской компанией IMNI, в правление которой входит Берзкална. Этой фирме принадлежит особняк на улице Рубину в Приедкалне.

Еще одна компания, AFI Investīcijas, занимается торговлей облигациями и зарегистрирована на латвийского "эмиссара" семейства, россиянина Дениса Поспелова. Опосредованно принадлежит Ротенбергам и фирма MC Finance. Она предоставляет услуги автолизинга и ипотечное кредитование, а формально принадлежит латвийцу Вадиму Бурцеву.

"Газпром" и бывший "разведчик"

Российский "Газпром" владеет 34% акций AS Latvijas Gāze, которая занимается оптовой торговлей газом с бизнес-клиентами в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды из нераспределенной прибыли предыдущих лет в размере 109,7 млн евро, из них "Газпрому" должны были достаться около 37 млн евро.

Среди других акционеров Latvijas Gāze — латвийская компания ITERA Latvija, которой принадлежит доля в 16%. Бенефициар этого юрлица — Юрис Савицкис, который не скрывает, что в советское время был завербован КГБ в "разведчики" и служил в ГДР. В 2008 году на вопрос журнала The Baltic Course, пересекался ли он там с Путиным, Савицкис ответил: "В Германии я служил раньше, чем Путин. Но мы с Владимиром Владимировичем работали по одной линии".

В прошлом году СГБ Латвии провела проверку в связи с решением Latvijas Gāze выплатить дивиденды, в том числе "Газпрому" и ITERA Latvija. По данным ведомства, последняя находится под фактическим контролем главы "Роснефти" Игоря Сечина, который с февраля 2022 года находится под европейскими санкциями. Выяснилось, что часть прибыли, причитавшаяся ITERA Latvija, была учтена в балансе Latvijas Gāze как невыплаченные дивиденды, сейчас эти средства заморожены. В итоге СГБ нарушений не выявила.

В июне латвийский Суд по экономическим вопросам также пришел к выводу, что выплата дивидендов "Газпрому" и ITERA Latvija не нарушает введенные из-за войны в Украине ограничения. Иск против Latvijas Gāze подал адвокат Мартиньш Квепс — он назвал "позорным пятном для страны" сам факт, что Латвия позволяет заработанным в ней деньгам "попадать в руки Кремля".

Подрядчики российской армии

Еще один акционер Latvijas Gāze — банк Rietumu, которому принадлежит 29% компании. В свою очередь, среди миноритарных акционеров Rietumu журналисты обнаружили двоих россиян, связанных с поставками для Минобороны РФ. Олег Белков — совладелец и гендиректор верфи "Бэлл", производящей военные катера, и бывший руководитель судостроительного завода "Вымпел". Другой акционер, Сергей Пастерс, также входит в число владельцев российской компании "Арматор", которой поставляла горелки котла на один из судоремонтных заводов в России.

Еще один сотрудничающий с российским ВПК бизнесмен — Юрий Коркишко, соучредитель российского предприятия, производящего высокоточные волоконно-оптические гироскопы для ракетных заводов и концерна "Калашников". Он владеет 16% латвийской компании Fiber Optical Solution (она также занимается гироскопами).

Доверенные лица Путина и экс-чиновники

Как убедился The Insider, дачей в Юрмале по-прежнему владеет Наталья Тимакова — бывшая пресс-секретарь экс-президента РФ Дмитрия Медведева, а ныне директор по развитию Школы управления "Сколково". Дом, купленный в 2013 году, записан на ее мужа Александра Будберга.

Также в Юрмале есть квартира у бывшего депутата Госдумы РФ Татьяны Кривенко. Она заседала в российском парламенте в 2016-2021 годах во фракции "Единая Россия". По данным The Insider, муж Кривенко — театральный режиссёр, президент Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин. В 2012 году он был доверенным лицом Путина на выборах, а два года спустя поддержал аннексию Крыма. Фокин и Кривенко значатся в юрмальском реестре должников по налогу на недвижимость.

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