Доходность пенсионных схем, обеспечиваемых финансовыми учреждениями, должна была быть значительно выгоднее, сказала в эфире "Утренней панораме" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким образом она прокомментировала решение правительства о переносе части взносов из 2-го пенсионного уровня в 1-й.

Глава Кабмина защищает план правительства перенести часть средств со 1-го пенсионного уровня в государственную нефондируемую пенсионную схему, то есть на 1-й уровень, добавляя, что такие изменения будут временным решением.

Силиня подчеркнула, что государственный 1-й пенсионный уровень смог обеспечить более высокую доходность пенсий, а финансовым учреждениям на 2-м пенсионном уровне следует достичь лучших результатов. "Это должно было быть гораздо выгоднее", — отметила политик.

Сопротивление предложенным изменениям Силиня объяснила тем, что кредитные учреждения защищают свою прибыль и интересы. Премьер напомнила, что предлагаемая этими учреждениями альтернатива - повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, что перенос взносов из 2-го в 1-й пенсионный уровень - это так называемая компенсационная мера, которая позволит госбюджету покрыть недостаток доходов, который возникнет из-за изменений в налогах на рабочую силу.

С точки зрения премьер-министра, в целом формирующийся бюджет на следующий год является сбалансированным, но дополнительные расходы могут стать вызовом.

Политик пообещала, что правительство продолжит работу над мерами экономии с целью сократить расходы на 5% в следующем году.

Как уже сообщалось, 8 октября правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к Закону "О государственных фондируемых пенсиях", которые предусматривают с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года перенос одного процентного пункта пенсионных взносов со 2-го на 1-й уровень пенсионной системы.

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