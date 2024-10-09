Гибридная война продолжается как у границ нашего государства, так и стран-союзников, так президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал вчерашнюю масштабную спецоперацию по задержанию нелегальных иммигрантов и их перевозчиков в Айзкрауклском крае.

Напомним, что во вторник, 8 октября, Госполиция и Государственная погранохрана провели спецоперацию, объявив план "Перехват" в Айзкрауклском крае. Были задержаны и возвращены обратно в Беларусь более 40 человек, нелегально пересекших границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский. Два нелегальных мигрантов получили при перестрелке ранения, и находятся в медучреждениях. В ходе погони были прострелены колеса микроавтобуса с нарушителями границы.

Также задержаны два возможных организатора преступления, один из которых - гражданин Беларуси, второй - гражданин Украины.

В среду президент страны поблагодарил Государственную пограничную службу и Государственную полицию за их работу. Он подчеркнул, что ситуация непростая. Он сам дважды посещал границу, и эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях Совета национальной безопасности.

"Работа, которую сейчас проводит государство, включают строительство соответствующей инфраструктуры и приобретение сенсоров. Однако это лишь вспомогательные меры. Если у нас не будет достаточного количества хорошо оплачиваемых пограничников, сложность ситуации сохранится и будет продолжаться. Однако за действия, принятые во вторник, за принятые решения и их исполнение можно только поблагодарить", — сказал Ринкевич.

Президент акцентировал, что безопасность является главным приоритетом госбюджета-2025, и актуален вопрос повышения зарплат в системе внутренних дел.

Ринкевич отметил, что на этот раз преступники использовали "интересные методы" — микроавтобус, раскрашенный в цвета Государственной полиции. По словам президента, масштабы организованной преступности показывают, что важен каждый элемент в этой сфере, начиная с забора и заканчивая сотрудничеством пограничной службы и полиции, а также судебной системой и прокуратурой, которые привлекают к ответственности перевозчиков и организаторов. Ринкевич подчеркнул, что это совместная работа.

Президент считает, что Государственная полиция и Государственная пограничная служба делают все возможное, но не менее важна и участие общества. "Если люди видят, как кто-то пересекает границу, или подозрительных людей, они должны сообщить об этом как пограничной службе, так и полиции. Мы можем защитить безопасность страны и государственную границу"" — сказал Ринкевич.

В четверг, 9 октября, в 15.00 тема незаконного пересечения границы и другие вопросы будут обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента.

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