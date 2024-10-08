Госполиция совместно с Государственной пограничной службой во вторник утром провели под Айзкраукле операцию по перехвату нелегалов и их перевозчиков. Злоумышленники стилизовали микроавтобус под полицейскую машину, нанеся на нее необходимую маркировку, а также автомобильный номер. Полиции пришлось применить оружие.

В Госполиции сообщили, что утром 8 октября в результате операции задержаны десятки нелегалов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, и курьеров. К 16.35 полиция и пограничники задержали 46 человек. К данному часу 42 нелегала уже возвращены обратно в Беларусь, откуда они прибыли в нелегальном порядке.

Также задержаны два возможных организатора преступления, один из которых - гражданин Беларуси, второй - гражданин Украины.

Глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс сообщил, что преследование нелегалов началось у границы, в Силене. В результате погони пострадали четверо нелегалов, находившихся в микроавтобусе.

Погоня продолжалась до Айзкраукльского края, где для того, чтобы остановить замаскированный под полицейский микроавтобус с нелегалам, пришлось прострелить колеса.

Из-за плана "Перехват" частично блокировано движение в Айзкраукльском крае, на дороге Айзкраукле - Екабпилс (волость Стабурага). Речь идет о 17-м км дороги Р76.

Полиция просит водителей выбирать для движения другие маршруты, а также следовать указаниям полиции.

Полиция и пограничники продолжают совместную операцию, о результатах которой сообщат позже.

Fоtо: Valsts policija

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