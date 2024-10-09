В среду на научной конференции в Риге латвийские историки Андрей Гусаченко и Айга Берзиня-Ките опровергли аргументы Вентспилсского самоуправления и городского музея, защищающие сохранение памятника Янису Фабрициусу. Историки подчеркнули, что роль Фабрициуса как комиссара большевиков в Войне за независимость Латвии оценивается однозначно — он был врагом латвийской государственности, которого позже, в годы советской оккупации, сделали символом пропаганды.

В среду в зале заседаний Рижской думы состоялась научная конференция, организованная Латвийским институтом истории факультета гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ). С докладами выступили исследователь института Андрей Гусаченко и научный ассистент Айга Берзиня-Ките, которые изучали биографию Фабрициуса и миф, созданный о нём в советское время.

Янис Фабрициус родился в 1877 году в семье лесника в Злекской волости. Как отметил Гусаченко, связь Фабрициуса с Вентспилсом весьма условна — он несколько лет учился в этом городе, а затем поступил в Александровскую гимназию в Риге. Здесь и возникает первый миф о большевистском комиссаре, якобы происходившем из бедной семьи слуг. Однако "бедная семья" смогла позволить себе отправить сына на учёбу в Ригу.

"Биография Фабрициуса полна пробелов, украшений и нововведений", — сказал Гусаченко, приведя в пример утверждение, что Фабрициус якобы с первого дня состоял в рядах латышских стрелков. На самом деле, он начал служить стрелком только в сентябре 1917 года, когда основные сражения уже завершились. Более того, будучи левым по взглядам, Фабрициус действовал как агитатор большевиков среди стрелков, стремясь подорвать дисциплину в армии.

В конце 1918 года, когда Красная армия начала завоевание недавно основанного Латвийского государства, Фабрициус был назначен комиссаром левого фланга 7-й армии (участок боёв под Псковом). Хотя сам он не участвовал в боевых действиях, он принимал участие в планировании военных операций против Латвии. После Войны за независимость Латвии Фабрициус воевал в Гражданской войне в России против противников коммунистов, а в 1929 году большевик погиб в Сочи, пытаясь спасти пассажиров разбившегося самолёта.

В межвоенный период в Латвии Фабрициусом никто особо не интересовался, и о нём не писали, считают историки. Только в 1929 году латвийская пресса сообщила, что погиб коммунистический деятель, мечтавший о разрушении Латвии, пояснила Берзиня-Ките.

После Второй мировой войны началось "прославление" Фабрициуса, и в 1954 году в центре Вентспилса был открыт памятник в его честь. Берзиня-Ките отметила, что памятник был воздвигнут вскоре после войны в прославление советского режима и его идеологии. В советский период Фабрициус активно использовался как символ пропаганды, о чём свидетельствуют школы, пионерские кружки, колхозы и другие учреждения, названные в его честь.

Также, заявили латвийские историки, нет оснований для утверждений Вентспилсского самоуправления, что в советские годы памятник Фабрициусу был чуть ли не символом национального самосознания, поскольку на него якобы возлагали венки в празднование Янова дня. Доказательств таких утверждений историки не нашли ни в музее Вентспилса, ни в архивах.

Нет также оснований для утверждений Вентспилсского самоуправления, что "Фабрициус оценивается неоднозначно". "Помимо искусственной глорификации в советский период, у него нет заслуг перед Латвией. Например, в искусстве, культуре, науке или других областях, как это бывает у таких противоречивых личностей, как Августс Кирхенштейнс, Андрейс Упитис и другие," — подчеркивают историки.

Как ранее сообщал Rus.Delfi, на платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за демонтаж памятника комиссару Красной армии Янису Фабрициусу в Вентспилсе. В настоящее время собрано более 700 подписей. Автор инициативы — Андрей Гусаченко, научный сотрудник Института истории Латвии ЛУ.

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