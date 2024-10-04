На платформе общественного участия Manabalss.lv начат сбор подписей за демонтаж памятника командиру и комиссару Красной армии Янису Фабрициусу в Вентспилсе.

Автор инициативы — Андрей Гусаченко, научный сотрудник Института истории Латвии Латвийского университета. Он отмечает, что, несмотря на участие Фабрициуса в борьбе против независимости Латвии и его роль в укреплении большевистского режима и распространении коммунистической пропаганды как при жизни, так и в период советской оккупации, памятник до сих пор остаётся на своём первоначальном месте. Более того, в 2019 году его даже реставрировали.

"Учитывая преемственность современной России от СССР и проводимую ею военную агрессию против Украины, а также гибридную войну, направленную против Латвии, наличие такого памятника в Латвии абсолютно неприемлемо", — считает автор инициативы. Он подчеркивает, что в период советской оккупации памятник бесспорно служил объектом пропаганды оккупационной власти.

Гусаченко ссылается на принятый в 2022 году закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики", который обязывает демонтировать памятники, прославляющие тоталитарные режимы, оккупационные режимы, военную агрессию и насилие, идеологию войны и содержащие символы советской власти. Однако власти Вентспилса не предприняли никаких действий, ссылаясь на то, что данный памятник не включён в список из 69 объектов, подлежащих демонтажу, сообщает историк в своей инициативе.

"Продолжая стоять в центре города, памятник не только раскалывает латвийское общество и прославляет враждебный нашему государству режим, но и может потенциально быть использован как оружие России в информационной войне против Латвии", — считает автор инициативы, призывая демонтировать и переместить памятник из центра Вентспилса, "чётко демонстрируя ценности Латвии".

Гусаченко полагает, что демонтаж памятника Фабрициусу в Вентспилсе поспособствует восстановлению объективной исторической картины и устранению последствий советской оккупации. Это прекратит унижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, считает автор инициативы.

"Государство продолжает очищаться от советской пропаганды, что невозможно, пока её яркие символы раскалывают общество и экспонируются как воспоминание о годах советской оккупации. Это прекратит унижение ценностей Латвии как демократического и национального государства", — полагает Гусаченко.

Ранее сообщалось, что депутат Национального объединения Артур Бутанс и организация "Publiskās atmiņas centrs" обратились к властям Вентспилса с призывом демонтировать памятник.

Тем временем мэр Вентспилса Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу") выразил мнение, что при ограниченном бюджете Вентспилса средства на демонтаж или перемещение "неоднозначно оцениваемого" памятника Фабрициусу тратить пока не следует. Витолиньш также отметил, что не поступило ни одного заявления от жителей Вентспилса с просьбой снести этот памятник.

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