Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предложит думе принять решение о демонтаже и перемещении расположенного на Эспланаде памятника военному министру Российской империи Михаилу Барклаю де Толли.

Памятник был установлен в 1913 году, позже скульптура была демонтирована, но сохранен постамент. Памятник Барклаю де Толли был восстановлен (а именно, установлена отреставрированная копия статуи) в 2002 году по инициативе латвийского предпринимателя Евгения Гомберга.

Уже получен ответ от Управления национального культурного наследия, которое не возражает против переноса постамента памятника с нынешнего места, сообщил вице-мэр Ратниекс агентству LETA.

Проект решения о демонтаже памятника подготовлен и будет вынесен на обсуждение в думе для принятия решения. Это может произойти в течение месяца, заверил Ратниекс.

Как объяснил руководитель Управления национального культурного наследия Юрис Дамбис, учитывая мнение общественности и самоуправления о необходимости перемещения памятника, управление не возражает против этого, если будет обеспечено сохранение постамента.

Постамент памятника не является охраняемым государством культурным объектом, но имеет культурно-историческую ценность, поэтому его полное уничтожение недопустимо, отметили в Управлении.

Напомним, ранее Рижская комиссия по памятникам приняла решение не демонтировать находящуюся в Эспланаде статую военачальника Российской империи Михаила Барклая де Толли.

Также будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвальда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Совет по памятникам Рижской думы также поддержал демонтаж памятного объекта, посвящённого русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн на улице Цитаделес, 7.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии "Cīņa", Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

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