В Риге осквернен памятник Михаилу Андреасу Барклаю де Толли, полководцу царской России, расположенный в Эспланаде. Сейчас постамент памятника уже отмыт от краски. А вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) заявил после инцидента, что вопрос о сносе памятника вернется в повестку дня и решение по этому поводу примут депутаты Рижской думы.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, Рижское агентство памятников получило информацию о случившемся, и памятник будет очищен. В данный момент памятник уже отмыли, а оставшиеся следы краски будут удалены пескоструйной очисткой на следующей неделе, после того как памятник высохнет, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Как сообщила главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце, информация о повреждении памятника передана Государственной полиции.

У Рижской муниципальной полиции на данном месте нет камер наблюдения, которые могли бы помочь оперативно отреагировать и предотвратить правонарушение.

В Государственной полиции порталу Delfi сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовный процесс по статье 231 Уголовного закона — за хулиганство. Полиция устанавливает возможных причастных лиц.

Полицейские призывают отозваться жителей, которые стали свидетелями произошедшего или обладают информацией, которая могла бы помочь в расследовании инцидента и установлении причастных лиц. Сообщить полиции об этом можно, позвонив по телефону 110.

Долгое время в публичной сфере обсуждается возможность демонтажа памятника. Однако ранее Совет по памятникам Риги принял решение не демонтировать статую.

Памятник Барклаю де Толли был впервые открыт на окраине Эспланады в 1913 году. В 1915 году статуя была демонтирована, но постамент остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена восстановленная копия статуи.

Евгений Гомберг в сети Facebook поблагодарил Рижское агентство памятников за быструю реакцию.

Решение об установке памятника было принято Рижской думой в 2002 году. Перед принятием решения был проведен опрос, в котором 47,6% жителей высказались за сохранение памятника российскому полководцу времён Наполеоновских войн Барклаю де Толли в Эспланаде.

Инициативу по демонтажу памятника выдвинуло общество "Publiskās atmiņas centrs". По мнению организации, 20-я статья Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает любую военную пропаганду, и поэтому экспозиция данной статуи нарушает нормы пакта и преамбулу Сатверсме.

Центр предложил переместить только статую, которая, по его мнению, символизирует политику русификации и не является оригинальной, но оставить постамент из финского гранита, созданный скульптором Августом Фольцем в 1913 году по проекту Вильгельма Вандшнейдера.

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