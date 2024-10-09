В среду, 9 октября, в Рижском замке под руководством президента Эдгара Ринкевича прошло заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором были проанализированы действия, предпринятые в связи с упавшим в сентябре на территории Гайгалавской волости Резекненского края российским военным беспилотником. Также были рассмотрены допущенные ошибки и учтены меры для будущих действий в случае подобных инцидентов в воздушном пространстве Латвии. Министерство обороны после заседания СНБ признало, что информирование общества в условиях угрозы должно быть быстрее и точнее.

Месяц назад, 7 сентября, в Резекненском крае упал российский военный беспилотник типа Shahed, оснащённый взрывчаткой, который залетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

СНБ: необходимо улучшить радарное покрытие

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис сообщил, что СНБ заслушал отчеты Министерства обороны, Национальных вооружённых сил, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной охраны о выводах и предпринятых мерах в связи с падением российского военного беспилотника на территории Латвии.

Совет оценил предпринятые немедленные шаги по дополнительному развертыванию систем противовоздушной обороны (радары, сенсоры, противовоздушные батареи) для укрепления восточной границы, а также планы действий, разработанные Министерством обороны и Министерством внутренних дел, для более эффективного противодействия связанным с беспилотниками угрозам. Совет пришел к единому мнению о необходимости улучшения радарного покрытия.

Собравшиеся оценили ошибки, допущенные ответственными учреждениями в оперативном информировании государственных должностных лиц и организаций, а также в оповещении общества и местных властей. Намечена договоренность продолжить работу по устранению этих недостатков и вернуться к вопросу реализации улучшений на следующем заседании СНБ.

На заседании были заслушаны доклады государственных служб безопасности о текущей ситуации в стране.

Совет также заслушал информацию генерального прокурора о ходе расследования, связанного с опубликованной в выпущенном представителями Фонда по борьбе с коррупцией фильме информацией, процитированной в латвийских СМИ.

Министерство обороны: информирование общества должно быть быстрее

Министерство обороны в заявлении после заседания СНБ отметило, что оборонная отрасль осуществила конкретные улучшения на всех уровнях мониторинга воздушного пространства Латвии, включая алгоритмы принятия решений и обмена информацией.

Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что инцидент с дроном обозначил новый этап в укреплении готовности к защите Латвии от гибридных угроз, связанных с вторжением России в Украину.

Министерство обороны проинформировало, что эксперты отрасли провели углублённую оценку инцидента и реакции Национальных вооружённых сил, чётко определив необходимые изменения в системе. После инцидента были предприняты немедленные меры по укреплению безопасности воздушного пространства Латвии, в частности, в Латгалии были развернуты мобильные боевые подразделения с оборудованием для уничтожения дронов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !