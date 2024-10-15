Министр обороны Андрис Спрудс 11 октября инициировал служебную проверку в связи со строительством "милитаризованной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" возле военной базы "Адажи", сообщили в министерстве порталу Delfi.

Ранее сообщалось, что этой осенью министерство создает "милитаризованную скульптурную композицию" в Кадаге (село в Адажском крае — прим. ред.), которая представляет собой списанный гусеничный бронетранспортер "CVR(T)", размещенный на бетонном постаменте.

Для установки "милитаризованной скульптуры" был создан специальный участок площадью 123 квадратных метра с покрытием из бетонных плит и подведенными инженерными коммуникациями, включая электричество для освещения композиции и систему отвода дождевой воды для всей территории. Чтобы можно было экспонировать бронетранспортер, был возведен постамент с соответствующей несущей способностью. В завершение была проведена озеленительная работа по всей территории.

Всё это обошлось бюджету в сумму около 183 000 евро.

Спрудс подчеркнул, что это неэффективное использование средств. Министр распорядился начать служебную проверку по поводу процесса принятия решений и оценки целесообразности подобных трат.

"Финансирование оборонного сектора налагает большую ответственность. Недопустимы такие расходы, которые экономически не обоснованы. Финансовые вложения должны быть ответственными, прозрачными и способствовать укреплению оборонных способностей Латвии. Я распорядился детально оценить процесс принятия решений и представить конкретные предложения, чтобы избежать повторения подобных ситуаций", — сообщил Спрудс.

В рамках служебной проверки будет оценено, как принимались решения по реализации проекта, суммы и процедуры закупок на проектирование и строительство, а также осуществлялся контроль за выполнением этих работ.

Наряду с началом служебной проверки, министр обороны поручил подразделениям отрасли представить предложения для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем. Проверка должна быть проведена до 31 октября.

Напомним, Центр военных объектов и закупок Министерства обороны в конце 2020 года получил запрос от Объединенного штаба Национальных вооруженных сил включить "милитаризованную скульптурную композицию" в Строительную программу оборонного сектора.

14 февраля 2022 года был заключен договор и произведена оплата за разработку проекта в размере 29 690 евро. Договор на строительство с предприятием "R.A.J." на сумму 153 325 евро был заключен 31 августа 2023 года.

На данный момент строительство "милитаризованной скульптурной композиции" завершено, и объект готовится к сдаче в эксплуатацию.

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