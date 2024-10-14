Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы "Кейс" на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Лаздовскис пояснил, что европейское финансирование можно будет использовать только под создание велосипедных и пешеходных дорожек, а также для повышения безопасности.

А вот перестраивать дороги с низкой несущей способностью или вовсе разрушенные на финансирование ЕС мы уже не сможем.

Финансирование Евросоюза было весьма значительным. "Его потеря, к сожалению, не позволяет планировать существенные вещи по развитию", — заявил Мартиньш Лаздовскис.

Эта ситуация приведет к тому, что через 5-6 лет Латвия окажется перед вызовом: как удержать качество дорог на достигнутом уровне.

В распоряжении Latvijas Valsts ceļi, говорит Лаздовскис, будут около 140 млн евро. И треть этой суммы будет уходить на содержание имеющихся дорог.

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