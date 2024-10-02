С 1 октября в Латвии вступили в силу новые требования к зимним шинам. Теперь транспортные средства, чья полная масса не превышает 3,5 тонны, должны быть оборудованы специально предназначенными для использования в условиях снега и льда зимними шинами — с обозначением "гора и снежинка". В свою очередь, с начала 2025 года оснащенные движками Euro 5 или Euro 6 машины не смогут пройти технический осмотр в случае, если в них дополнительно не установлен сажевый фильтр.
Международное обозначение шин "гора и снежинка" (на маркировке шины размещено изображение в виде снежинки, вписанной в силуэт горы — прим. ред.) — которыми в Латвии теперь обязательно должны быть оборудованы автомобили массой менее 3,5 тонн в зимний период — свидетельствует о том, что шина была определенным образом протестирована и признана пригодной для езды по снегу и гололеду.
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