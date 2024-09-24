В начале марта в Юрмале стартовали работы по реконструкции виадука в Дзинтари. Летом гости и жители курортного города часто сталкивались с пробками перед мостом из-за большого трафика и ограничений движения. И хотя по плану завершить ремонт планируют до конца 2025 года, многие автоводители хотят знать — будут ли ремонтные работы заморожены или продолжатся, и в каком формате? Портал Delfi решил узнать в Юрмальской думе о ходе работ и планах на зиму.
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