Находящийся в центре Риги в парке Кронвальда памятник автору произведения "Зелёная земля" Андрею Упитсу будет распилен пополам, а затем вновь установлен в другом месте города, сообщил агентству LETA автор идеи, скульптор и депутат Рижской думы Иварс Друлле ("Par").

Как объяснил Друлле, сначала памятник Упитсу будет перевезён на территорию Rīgas pieminekļu aģentūra на улице "Вароню", где его распилят пополам вертикально.

После этого будет выбрано место для повторной установки, но уже в раздвоеннном виде: обе части памятника будут размещены на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними мог пройти человек.

По замыслу Друлле, такие изменения символизируют двойственную природу жизни Упитса — как положительную, в качестве писателя, так и отрицательную, как коллаборациониста советской власти. Также памятник будет символизировать разные стороны каждого человека.

Ранее на заседании комитета Друлле отметил, что при трансформации памятника символически будет разделено хорошее и плохое, создавая "памятник примирению", который приобретет новое художественное и историческое значение, одновременно становясь современным произведением искусства и символом перехода от прошлого к настоящему.

Остаётся открытым вопрос, где памятник будет установлен после распиливания.

Сегодня Рижская дума поддержала демонтаж памятника военачальника Российской империи Михаила Барклая де Толли на Эспланаде, а также демонтаж памятника Судрабу Эджу.

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