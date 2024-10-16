Рижская дума сегодня одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи полководца Российской империи Михаила Барклая де Толли.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

В ходе дебатов на заседании думы активно в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии, например, Инна Дьери назвала его демонтаж русофобией, глупостью и переписыванием истории. Она подчеркнула, что борьба с памятниками не сделает улицы Риги лучше и не принесет городу больше денег.

Наталья Абола ("Честь служить Риге") заявила, что ни Александр Пушкин, ни Барклай де Толли не принадлежат президенту России Владимиру Путину, при этом имя Барклая де Толли связано с историей Латвии.

В свою очередь депутат Давис Сталтс ("Код для Риги") сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем докладе указала на политику России, использующей установку памятников для усиления своего влияния.

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