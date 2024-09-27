В Латгальском парке в Риге демонтирован памятный знак, посвященный созданию Московского сада, сообщил агентству ЛЕТА вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов).

В августе совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж памятного знака.

По данным Рижского агентства памятников, знак был установлен в 2010 году, во время визита в Ригу мэра Москвы Юрия Лужкова.

В то время председателем Рижской думы был лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Напомним, ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предложил думе принять решение о демонтаже и перемещении расположенного на Эспланаде памятника военному министру Российской империи Михаилу Барклаю де Толли.

Уже получен ответ от Управления национального культурного наследия, которое не возражает против переноса постамента памятника с нынешнего места, сообщил вице-мэр Ратниекс агентству LETA.

Также будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвальда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Совет по памятникам Рижской думы также поддержал демонтаж памятного объекта, посвящённого русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн на улице Цитаделес, 7.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии "Cīņa", Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !