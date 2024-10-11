Комитет Рижской думы поддержал демонтаж и перенос памятника полководцу Российской империи Барклаю де Толли в парке Эспланады. И хотя окончательное решение о демонтаже еще должна будет принять Рижская дума, уже сегодня предприниматель Евгений Гомберг — подаривший столице отреставрированную копию статую Барклая де Толли — задумался о дальнейшей судьбе памятника.

Заседание всей думы впереди, но, похоже, его результат уже предрешен, рассказал бизнесмен Гомберг в интервью "Латвийскому радио 4". Он заявил, что в случае демонтажа памятника в Риге готов забрать статую на свою виллу в Юрмале.

"Что касается скульптуры, то я вполне готов ее забрать. Она прекрасно впишется у меня в Юрмале неподалеку от [статуи] Петра I, но в другом углу. Почему бы нет? В конце концов, она представляет достаточно большую материальную ценность. Насильно мил не будешь!", - подытожил Гомберг.

Чего действительно предпринимателю жаль — постамент.

"Они (депутаты комитета Рижской думы — прим.) сообразили, что постамент является памятником сам по себе — из-за надписи. Ну, и нацелились его убрать. Я, честно говоря, не думал, что им это удастся, потому что постамент стоит там уже 110 лет, и пять поколений рижан к нему привыкли. Жаль, потому что это был такой красивый уголок Риги, а теперь там останется только клумба", — считает бизнесмен.

Гомберг также предположил, что принимая такие решения о демонтаже памятника Рижская дума идет на поводу у посольства России.

"Где российское посольство возлагает цветы — те места сразу [объявляют] пропагандирующими российский империализм и поэтому их надо сносить. Я всё думаю: не додумается ли посольство возлагать цветы к памятнику Карлису Улманису? Им там достаточно через дорогу перейти, и каждое 17 июня — "спасибо господину Улманису, что позволил нашим войскам без крови войти в Латвию и вообще хорошо с нами сотрудничал". Что, тогда придется памятник Улманису сносить?" — задался вопросом предприниматель.

В случае одностороннего расторжения Рижской думой договора дарения — он это дело обжалует, сообщил Гомберг.

Напомним, накануне комитет Рижской думы поддержал демонтаж памятника Барклаю де Толли и ещё нескольких статуй в Риге. Например, планируется демонтировать памятник писателю Андрею Упитису рядом с Домом Конгрессов. Как отметил депутат думы и архитектор Иварс Друлле на заседании комитета, памятник планируется трансформировать, чтобы показать две стороны личности Упитиса: Героя Социалистического Труда СССР, заместителя председателя Верховного Совета Латвийской ССР и одного из участников оккупации 1940 года.

Памятник писателю Судрабу Эджусу сначала переместят из парка Кронвалда на улицу "Вароню", а затем он будет установлен на кладбище Райниса возле места захоронения.

Также будет демонтирован памятник, посвящённый солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года — защитникам Луцавсалы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !