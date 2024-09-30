Правление Национального объединения (NA) решило выдвинуть на пост мэра Риги на предстоящих выборах действующего вице-мэра Эдварда Ратниекса, сообщила порталу Delfi представитель NA Лайма Мелкина.

"Моя цель — развивать экономику Риги, а также создавать столицу, которая будет живой, ухоженной, безопасной и благополучной для всех её жителей", — подчеркнул вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Ратниекс зарекомендовал себя на деле, активно защищая национальные интересы и выступая за латышскую среду и порядок в столице, объяснил выбор кандидата в мэры столицы председатель NA Райвис Дзинтарс.

"Риге нужна новая энергия, и Ратниекс олицетворяет её, показывая себя целеустремленным, предприимчивым и ответственным политиком", — заявил Дзинтарс. По его мнению, на пост мэра Риги претендуют партии и политики, "в честности которых нельзя быть уверенным". Поэтому важно, чтобы после выборов столицу возглавила коалиция, "в чьих ценностях нет никаких сомнений", добавил Дзинтарс.

Ратниекс получил степень магистра права и квалификацию юриста в Латвийском университете. С ноября 2022 года он является депутатом Рижской думы.

Эдвард Ратниекс также известен благодаря инициативам о демонтаже ряда памятников в Риге. Так, недавно вице-мэр Риги предложил Думе демонтировать памятник Барклаю де Толли.

Накануне этого совет по памятникам Рижской думы также поддержал демонтаж памятного объекта, посвящённого русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн на улице Цитаделес, 7.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии "Cīņa", Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

Также будут перенесены памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !