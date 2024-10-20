Как Путин зарабатывает на войне и как остановить этот золотой дождь? Из каких трех пунктов должен состоять план победы над диктатором и как может произойти транзит власти в России? Об этом первый премьер-министр РФ при Путине, а теперь оппозиционный политик и лидер запрещенной в России партии ПАРНАС Михаил Касьянов подробно рассказал в смарт-клубе "Открытого города".

Подробное изложение встречи с Михаилом Касьяновым можно прочитать здесь.

Больше двух лет Касьянов живет в Латвии и участвует в международных формумах и конференциях по всему миру. Также он старается приложить все усилия, чтобы вернуть Россию к демократическому развитию. Как экономист и управленец с большим стажем, он в деталях раскладывает структуру военной экономики России и предлагает свои формулы пути к мире.

По мнению Касьянова, чтобы победить Путина, нужно простое решение из трех пунктов:

Первое – "западные политики должны четко заявить: в течение года Украина должна победить!" Касьянов рассказывает, как ездил по европейским столицам, общался с политиками и экспертами и видел "идет интеллектуальное соревнование -- кто лучше придумает формулу мира". Но он считает, что интеллектуального решения этой проблемы нет. "Если говорят, что нужен мир с территориальными уступками и уступками независимости Украины, то это означает, что все готовы признать, что либеральный миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, Путин разрушил, и согласиться с этим". Он считает, с этим нельзя согласиться ни морально, ни политически.

Второе - "помощь Украине надо увеличить в два раза! Не на 5-10%, а в два раза! Сейчас помощь составляет примерно 100-120 млрд долларов, из них половина США, половина – Евросоюз с Великобританией. При этом Путин тратит примерно 130 млрд долларов. А если пересчитать по паритету покупательной способности, с учетом старого военного производства, то получится 170 млрд. То есть у него серьезные преимущества в расходах на войну. Это 6,5% ВВП. Если помощь Украине увеличить в два раза, то Путин должен будет выровнять свои расходы, чтобы сохранить преимущество. Значит, он должен будет тратить 13-15% ВВП. А это уже путь к экономической катастрофе..."

Третье – "необходимо контролировать рынок энергоресурсов. Никто не будет вводить эмбарго на закупку российской нефти, потому что ее нечем заместить. Значит, надо сократить доходы Путина от реализации тех же объемов нефти. Введенный price cap (ограничение по цене) должен обеспечиваться на практике, после чего теневой флот, который в обход санкций продает нефть по более высокой цене, должен исчезнуть. Контроль за этим рынком вполне возможен".

Также он предлагает американцам открыть свои нефтяные резервы, чтобы уменьшить собственное импортное потребление. И надеется, что в декабре Саудовская Аравия восстановит свои объемы добычи, то есть будет больше поставлять нефти. При цене на российскую нефть в 60 долларов возникнет серьезный зазор. Весь этот комплекс мер и должен к созданию преимуществ для Украины и ее победе.

Правда, не факт, что победа приведет к смене режима в России, уточняет Касьянов, но это может стать началом перемен. "Как только Путин будет выглядеть побежденным в глазах миллионной бюрократии, отношение к нему изменится. А значит, изменится и отношение к войне..."

Для последующих событий у Касьянова есть отдельные модели сценариев, о чем он также рассказал в смарт-клубе "Открытого города".

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