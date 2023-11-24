Минюст России добавил в список "иноагентов" политика, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, а также еще троих человек.

Касьянов, как утверждается в релизе Минюста, "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

"Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом "Антивоенного Комитета России" — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации", — перечислил основания для включения в реестр Минюст.

Также ведомство отметило, что Касьянов живет за пределами России.

65-летний Касьянов уехал из России вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. С 2000-го по 2004 год во время первого президентского срока Владимира Путина он возглавлял правительство России.

После отставки с поста премьера Касьянов ушел в оппозицию, занимал пост председателя политической партии "Партия народной свободы" (Парнас) с сентября 2010 года до ее ликвидации в мае 2023 года.

Помимо Касьянова в реестр "иноагентов" включены историк, исследователь в Russian Independent Media Archive Илья Венявкин, журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин, журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов и Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮДИ" (юридическое лицо "Команды против пыток").

Также из реестра — в связи с ликвидацией — исключили общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

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