Одна из самых распространенных ошибок пользователей каршеринговых автомобилей - не проверять, закрыта ли дверь арендованного автомобиля после поездки. В свою очередь, потребители часто жалуются на невозможность связаться со службой поддержки каршеринговых платформ в кризисной ситуации. Возможно, из-за этих двух факторов одна женщина получила от Bolt Drive счет на почти 9000 евро. Этот инцидент актуализировал еще одну проблему: попытки угона каршеринговых автомобилей происходят чаще, чем можно подумать. Это, в свою очередь, означает, что на этих автомобилях могут ездить люди, которые не имеют на это права. Об этом пишет LSM.lv.

Ранее сообщалось о случае, когда клиентка Bolt Drive получила счет почти на 9000 евро за поврежденный каршеринговый автомобиль. По ее словам, она пользовалась автомобилем вечером, а с утра в приложении увидела, что автомобиль едет. Позже он был найден в поврежденном состоянии.

Женщина утверждает, что пыталась связаться со службой поддержки Bolt Drive, пытаясь сообщить об инциденте, пока автомобиль еще ехал. Но компания, тем временем, говорит обратное.

"К сожалению, клиентка впервые обратилась к нам, когда машина уже попала в аварию. Она впервые связалась со службой поддержки", - отметил руководитель Bolt Drive Эдвинс Кажокс.

Госполиция начала уголовный процесс. И, скорее всего, решение придется искать в суде. Однако этот случай пролил свет на ряд проблем, которые связаны с каршеринговыми автомобилями. Во-первых, водитель в приложении должен не только закончить поездку, но и закрыть дверь, чего некоторые водители не делают.

Но проверкой дверных ручек занимаются те, кто не только не хочет платить за аренду автомобиля, но и не имеет водительских прав или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предприятие Car Guru зафиксировало на видео, как человек пытался проверить, закрыта ли дверь автомобиля Tesla.

Компания Car guru сталкивалась с несколькими десятками случаев, когда каршеринговый автомобиль брали без разрешения. В одном случае клиент заметил и сообщил предприятию, что арендованный им автомобиль был угнан, а компания, увидев, что он приближается к государственной границе, сообщила в Госполицию.

"К сожалению, погоня закончилась тем, что автомобиль попал в аварию. Он разбился так, что попал в список списания. К счастью, все три человека, находившихся в машине, остались живы. Учитывая то, что человек, который забыл закрыть автомобиль, быстро отреаировал, нам сообщили, с нами связались, мы быстро отреагировали и не стали наказывать этого человека. Это были наши расходы", - заявил руководитель Car Guru Владимир Рескайс.

Возможность быстро связаться со службой поддержки - еще один важный вопрос, который возникает при обсуждении каршеринговых сервисов. Хотя количество жалоб, связанных с каршеринговыми автомобилями, в Центр защиты прав потребителей (PTAC) относительно невелико (57 в этом году), большинство из них связаны с невозможностью связаться со службой поддержки.

"Не может быть такого, чтобы у потребителя не было возможности сообщить о проблеме. Поэтому отрасль должна рассмотреть этот вопрос, учитывая, что эта услуга, которой можно пользоваться днем и ночью, в выходные и праздничные дни, чтобы у потребителя была возможность связаться в случае возникновения проблем", - пояснила заместитель директора PTAC Эдите Дрозда.

В Bolt Drive признали, что из-за высокой популярности сервиса была создана автоматизированная система. Чтобы поговорить с человеком, проблему сначала нужно описать в приложении. Поэтому, если в приложении вы заметили, что автомобиль продолжает ехать, но вы его не используете, Bolt Drive призывает сначала обращаться в Госполицию.

Противоположного подхода придерживается Car Guru, который просит сначала звонить именно в службу поддержки компании, а Госполицию привлекает в исключительных случаях. Это рекомендует и Госполиция: сначала связаться со службой поддержки каршеринговой компании, и только в случае неудачи сообщить о проблеме стражам порядка.

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