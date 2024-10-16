Незавершенная поездка на автомобиле Bolt Drive обернулась для водителя неприятной историей: по словам женщины, машиной воспользовался кто-то посторонний, совершил на ней аварию, после чего каршеринговая компания запросила с нее 8737,45 евро за ремонт.

В социальной сети Facebook появилось сообщение Анны Миесниеце , которая утверждает, что 23 августа, приехав домой, она закрыла в приложении поездку на арендованном автомобиле. В свою очередь, проснувшись утром, женщина увидела в приложении, что соответствующая машина продолжает поездку.

Она попыталась в приложении завершить поездку во время движения машины, но ей это не удалось. После этого женщина написала в центр поддержки Bolt, а также позвонила на контактный номер Bolt, но он оказался отключен. На следующий день аккаунт женщины был заблокирован. После этого с ней связались представители Bolt и сообщили, что автомобиль найден и начато расследование.

Однако через несколько недель с женщиной снова связалась полиция, сообщившая, что автомобиль найден разбитым и против нее возбуждено дело. Женщина утверждает, что ее коллеги могут подтвердить, что она утром была на работе, а в приложении Bolt было видно, что она находится в другом районе Риги в машине. Она подчеркивает, что пыталась связаться с компанией во время движения автомобиля.

Через месяц женщина получила электронное письмо от Bolt, в котором была указана смета на ремонт автомобиля на сумму 8 737,45 евро.

Представитель Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс в разговоре с Delfi Bizness указал, что "в конкретном случае клиентка не убедилась в приложении, завершена ли поездка, а также не попыталась открыть машину, чтобы убедиться, правильно ли она закрыта.

Констатировав случившиеся, клиентка не связалась с Госполицией, а информацию нашей команде службы поддержки передала только в тот момент, когда машина уже попала в аварию. В это время машиной, возможно, воспользовалось другое лицо. Ситуацию в настоящее время в рамках своей компетентности расследует Госполиция".

Кажокс отметил, что согласно правилам Bolt Drive, за все, что происходит с автомобилем во время его аренды, отвечает лицо, взявшее машину на прокат. Поэтому Bolt предлагает каждому водителю, который брал машину в пользование, убедиться, что автомобиль заперт после поездки, чтобы избежать недоразумений.

В случае, если пользователь после завершения поездки обнаружит, что автомобиль не заперт и активно используется, Bolt Drive призывает сначала связаться с Госполицией и сообщить о местонахождении автомобиля, а затем сообщить в службу поддержки клиентов Bolt Drive о сложившейся ситуации.

Госполиция начала процесс об административном нарушении по факту ДТП, в рамках расследования этого дела Анне Миесниеце пришлось писать объяснительную.

Кроме того, полиция получила заявление о краже автомобиля, заявление зарегистрировано, оно находится в стадии рассмотрения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !