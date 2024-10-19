На пятый день начала вакцинации для пожилых людей против сезонного гриппа в нескольких практиках семейных врачей уже закончились оплачиваемые государством вакцины. В свою очередь, 65% сельских семейных врачей сообщили, что всех людей из групп риска не удастся вакцинировать именно по этой причине. Семейные врачи обеспокоены сложившейся ситуацией и планируют обратиться к правительству. Ценр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) винит закупщика вакцин - Национальную службу здравоохранения (NVD) - в том, что было приобретено меньше доз, чем рекомендовано. Между тем, в NVD подчеркнули, что вакцин пока достаточно, сообщает LSM.lv.

Семейный врач в Тукумсе и Сабиле Алисе Сингха обслуживает также 300 постояльцев пансионата. Государство выделило ей 30 вакцин для пожилых людей. После громких криков о помощи в социальных сетях было выдано еще 37.

"Но мне нужно 280! Я считала. Буду жаловаться! Требовать еще! Мне сказали, что если кто-то не использует прививки, мне достанутся эти остатки", - заявила она.

В похожей ситуации оказался семейный врач из Скулте Рейнис Силиньш. "Вчера закончились прививки, предусмотренные для пациентов старше 60 лет, и было непонимание, что делать дальше", - отметил он.

Практике в Скулте также было выделено еще 38 доз, что слишком мало. Ассоциация сельских семейных врачей оперативно оценила ситуацию.

"Сейчас 65% семейных врачей утверждают, что им не хватит вакцин, чтобы провести вакцинацию пожилых людей за счет государственного бюджета. Это очень тревожная ситуация", - подчеркнул член правления Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. У нас нет другого выхода, кроме как рекомендовать платные вакцины. А они стоят более 10 евро. Те семейные врачи, которые подали заявки на достаточно большое количество, также не получили достаточно", - сказала глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Поэтому сельские семейные врачи решили направить письмо в Кабинет министров, а в среду, 23 октября, этот вопрос будет обсуждаться с министром здравоохранения.

"Мы планируем средства в бюджете и кампании, чтобы мы могли достигнуть того же уровня, что и в Европе. То есть, охват вакцинацией групп риска там составляет 70%, у нас - в рамках 15-20%. И это не ответственность семейных врачей. Это недостаточное финансирование", - подчеркнул Дзалбс.

Количество необходимых вакцин рассчитывает SPKC, а закупает и распределяет - NVD. В SPKC заявили, что NVD купила меньше, чем требовалось.

В SPKC подчеркнули, что центр лишь дает рекомендацию, а окончательное решение принимает NVD. Не всегда это решение совпадает с рекомендациями.

В свою очередь, в NVD заявили, что к четвергу, 17 октября, был использован 21% поставленных вакцин. Поэтому нет оснований опасаться, что вакцин не хватает.

В этом году заключены контракты на поставку 124 720 вакцин. Дополнительно можно получить еще 5900 доз.

В прошлом году было закуплено 131 090 вакцин, а использовано 117 674. В NVD подчеркнули, что Государственный совет по иммунизации посоветовал диверсифицировать портфель вакцин против гриппа. В связи с этим существенно выросли затраты на вакцины, и можно приобрести меньше доз.

Вакцины от гриппа доступны всем желающим за плату. Но государство оплачивает вакцины для детей до двух лет, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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