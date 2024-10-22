Скорее всего, дополнительного финансирования на операции по реконструкции груди, которые требуются после операций по удалению рака груди, в этом году найдено не будет, заявила агентству LETA директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка.

Янка отметила, что операции по реконструкции груди являются плановой услугой, и медицинским учреждениям в договоре указывается сумма, на которую пациенткам могут быть обеспечены эти операции. Соответственно, медицинские учреждения должны быть ответственными: так как общая сумма услуг медицинским учреждениям известна с начала года, они заранее должны определить, сколько операций в год возможно провести, рассказала чиновница. Если денег не хватает, приходится формировать очереди.

Нынешняя ситуация сложилась в результате того, что за первые восемь месяцев года было проведено больше операций, чем предусмотрено выделенным финансированием, пояснила представитель Минздрава.

"Еще в начале, когда мы ввели программу реконструкции грудных желез, предполагалось, что выделенные на нее средства не могут выделяться ни на что, кроме операций по реконструкции груди", - добавила Янка.

По информации Янки, если будет возможность, Минздрав перераспределит на финансирование операций по реконструкции груди внутренние ресурсы бюджета, но это произойдет по решению Национальной службы здравоохранения (NVD).

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Янка отметила, что больницы предупреждены об ограниченной доступности услуги и услуга не будет отменена совсем.

По словам Янки, операции по реконструкции груди проводятся или сразу после операции по удалению раковой опухоли, или по прошествии нескольких лет. Не все женщины выбирают реконструкционные операции, тем самым освобождая место другим пациенткам.

Янка рассказала, что в предыдущие годы во многих регионах учреждения не израсходовали квоты, в связи с чем была возможность перераспределить ресурсы. Количество пациенток и потребность в этой услуге с каждым годом увеличивается.

Минздрав обещает в пределах возможностей бюджета улучшить ситуацию, но подчеркивает, что указанная услуга плановая и каждое лечебное учреждение должно взять на себя ответственность по информированию пациенток о доступности услуги и очередях.

По словам Янки, в приоритетном порядке необходимо найти финансирование на неотложные медицинские услуги, а операция по реконструкции груди - это "услуга, улучшающая качество жизни".

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