Сотрудница магазина Postcard в торговом центре Mols была отстранена от работы после ненавистнических высказываний по отношению к латышам и отказа обслуживать клиентку на латышском языке. Ей также вынесено предупреждение до тех пор, пока Центр государственного языка не примет решение по поводу ее языковых навыков, сообщили агентству LETA представители магазина.

"Мы категорически не согласны с высказываниями сотрудницы и осуждаем ее действия. Обслуживание клиентов всегда должно осуществляться на госязыке, а личные разногласия нужно решать в нерабочее время, вне торговых помещений", - подчеркнули представители Postcard.

Также в магазине сообщили, что сотрудница работала всего несколько дней и инцидент произошел во время испытательного срока.

В дальнейшем, чтобы улучшить качество обслуживания, будут обновлены правила внутреннего распорядка, а их соблюдение будет проверяться более тщательно, отметили представители магазина.

Представители торгового центра Mols заявили, что администрация повторно напомнит всем арендаторам о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, обращая особое внимание на использование госязыка.

В случае повторного нарушения договор об аренде помещений предусматривает, что торговый центр имеет право принять решение о его расторжении, сообщили представители Mols.

Как сообщалось ранее, вечером 18 октября широкий резонанс в соцсетях вызвала информация о случае, когда продавщица магазина Postcard отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отозвалась о латышах. Как написал покупатель, продавщица говорила по-русски, вела себя агрессивно и заявила, что это "русский магазин".

Реагируя на эту информацию, Служба государственной безопасности немедленно приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Служба установила личность продавщицы и 19 октября провела с ней профилактические беседы, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной вражды или розни, ее могут привлечь к уголовной ответственности.

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