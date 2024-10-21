Служба государственной безопасности (СГБ) провела расследование в связи с распространением в социальных сетях информации о высказываниях против латышей от продавщицы магазина Postcard. Женщина отказалась обслужить покупателей на латышском языке. СГБ побеседовала с продавцом и с другими ответственными лицами, сообщили порталу Delfi в службе.

Вечером 18 октября широкий резонанс в соцсетях вызвала информация о случае, когда продавщица магазина Postcard отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отозвалась о латышах. Как написал покупатель, продавщица говорила по-русски, вела себя агрессивно и заявила, что это "русский магазин".

Реагируя на эту информацию, СГБ немедленно приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Служба установила личность продавщицы и 19 октября провела с ней профилактические беседы, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной вражды или розни, ее могут привлечь к уголовной ответственности.

Также сотрудники Службы Госбезопасности провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором он расположен. Руководство магазина и ТЦ заверило, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.

В посте соцсетей упоминается, что события произошли в магазине Postcard рижского торгового центра Mols на улице Краста. Агрессивная продавщица якобы отказалась обслуживать покупателей на латышском языке, заявив, что, по ее мнению, "нацисты – это те, кто не признает никакого другого языка". Также продавец заявила, что "это русский магазин".

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