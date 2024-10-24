Родители заболевших дифтерией детей снова забрали их из больницы, подтвердили информацию агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ). Это уже второй случай за последние пару месяцев в Латвии.

Врачи оценивают состояние детей как стабильное, но считают, что они все еще должны находиться в больнице. Дети, которых забрали из больницы, продолжат лечение под наблюдением других врачей.

Забирая детей из больницы, родители берут на себя ответственность за возможные последствия, подчеркнули в медицинском учреждении.

Это уже второй случай, когда родители забирают детей с дифтерией из больницы. В конце сентября родители самовольно забрали своих детей из больницы. Родители тогда были задержаны Госполицией, а дети доставлены обратно в больницу.

Как сообщалось, 16 сентября после заражения дифтерией умер четырехлетний мальчик, а две его сестры продолжали лечиться в детской больнице. Дети не были привиты от дифтерии.

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