Министерство иностранных дел (МИД) располагает информацией о 26 арестованных в Беларуси жителях Латвии, сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Она подчеркнула, что представительство Латвии в Витебске оказывает им необходимую и возможную консульскую поддержку, но такая помощь затруднена из-за отсутствием верховенства закона в этой стране, а также минимизацией сотрудничества с Беларусью в сфере правосудия и других областях после вторжения России в Украину.

Эглите отметила, что в Беларуси не соблюдается принцип независимости судебных органов, что значительно повышает риск возникновения фиктивных дел против граждан ЕС. В связи с этим и другими рисками безопасности МИД настоятельно рекомендует гражданам Латвии не ездить в Беларусь.

Ранее стало известно, что в Беларуси задержан гражданин Латвии, предположительно Эмилс Асарис, который отправился в Беларусь на автомобиле. Подробности читайте - здесь.

Пресс-секретарь МИД также добавила, что посольство Латвии в России получило информацию о 13 задержанных в 2024 году. По словам Эглите, посольству Латвии в России также сложно оказывать консульскую помощь гражданам Латвии, и у посольства ограниченные возможности для сотрудничества с российскими властями.

Кроме того, по словам представителя МИД, информация о задержанных в России латвийских гражданах часто не предоставляется. Учитывая напряженную ситуацию в сфере международной безопасности и непредсказуемые внутриполитические события в России, МИД вновь обращается к гражданам Латвии с призывом воздержаться от поездок в Россию.

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