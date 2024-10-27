Задержанный в Беларуси гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до начала суда, сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Ранее стало известно, что в Беларуси задержан гражданин Латвии, предположительно Эмилс Асарис, который отправился в Беларусь на автомобиле.

Эглите пояснила, что расследование по этому делу еще продолжается. Согласно белорусскому законодательству, дело должно быть передано в суд в течение двух месяцев с момента задержания.

МИД получил подтверждение белорусских властей о задержании гражданина Латвии, а консульский департамент МИД находится на связи с его родственниками. Эглите подчеркнула, что задержанных за границей судят в стране, где было совершено преступление. Дата суда пока неизвестна.

В латвийском МИД подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в Беларуси и России очень ограничены, информация распространяется медленно. Сотрудничество Латвии с Беларусью в юридических вопросах сведено к минимуму.

Ранее латвийский МИД неоднократно призывал жителей Латвии не ездить в Беларусь, поскольку это рискованно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !