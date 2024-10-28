Каждый четвертый родитель считает, что уроки в школах начинаются слишком рано. Особенно так называемые "нулевые уроки", которые во многих учреждениях образования начинаются в 7:30 утра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного минувшим летом. Специалисты по сну тоже считают, что это слишком рано — у подростков уроки должны начинаться не ранее 8:30 утра, заявили в эфире Latvijas Radio юридический советник Отдела прав детей Бюро омбудсмена Кристина Фрейберга и специалист по сну Марта Целминя, цитирует LSM+.

На основании заявления некого родителя, бюро омбудсмена этим летом провело опрос, каким было бы оптимальным время начала уроков в школе и режим подъема детей. Хотя большинство семей признали, что нынешняя ситуация соответствует их интересам, почти четверть респондентов указали, что учеба начинается слишком рано — особенно так называемые "нулевые уроки".

Хотя в большинстве учебных заведений уроки начинаются в период с восьми до девяти утра,, что удовлетворяет и большинство родителей, и Бюро омбудсмена, все еще есть случаи, когда уроки начинаются в 7:30 утра. Это так называемые "нулевые уроки", которые нередко проводятся раз или даже больше одного раза в неделю.

Бюро омбудсмена призывает установить эти границы законодательно, ссылаясь на опыт Литвы и Эстонии, где до восьми утра никаких уроков проводиться не может.

Специалист по сну Марта Целминя отметила, что ранние утра в школе больше всего влияют не на маленьких детей, а на подростков.

"Глядя на опыт из моей практики и исследований, я на сто процентов согласна, что для большей части молодых людей уроки начинаются слишком рано", - пояснила Целминя.

Поэтому вполне естественно, что молодые люди не могут достаточно рано лечь, чтобы прийти в школу бодрыми и энергичными. Большим приоритетом они считают посиделки с друзьями и время в интернете. К тому же, в подростковом возрасте значительно снижается возможность родителей повлиять на ситуацию.

Чем позже молодой человек идет спать, тем, конечно, ему сложнее проснуться в школу, сложнее сконцентрироваться, выучить что-то новое решать проблемы и вообще думать рационально. И потому ранее утро — очень неподходящее время для нагрузки и функционирования мозга, считает Целминя.

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