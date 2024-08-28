Дети вынуждены вставать в пять-шесть утра, чтобы успеть к "нулевому уроку" или переписать контрольную. Это нормально? Что думают родители или врачи? Тема раннего пробуждения очень актуальна для русскоязычных школьников — факультатив по родному языку зачастую назначают "нулевым уроком", в это же время учителя любят устраивать подготовку к экзаменам и консультации. Бюро омбудсмена провело исследование "Во сколько начинается путь ребенка в школу?" и пришло к выводу — не все с этим нормально. Портал Delfi поговорил с родителями и медиками.

"Когда в шесть утра видишь распухшее лицо ребенка с глазами-щелочками, о каких знаниях может идти речь? Тут сердце даже самого ответственного родителя не выдержит — поспи часок, кровинушка!" - считает мама трех детей Анна. Особенно часто она проявляет снисходительность к концу учебного года, когда невысыпание и усталость ребенка накопилась. Иногда это выливается в минус балл к школьной оценке из-за не переписанной на "нулевом уроке" контрольной. Но ведь здоровье важнее?

В июне, когда дети только начали отсыпаться после завершения учебного года, Бюро омбудсмена провело опрос, как рано детям приходится начинать учебный день и с чем это связано. Выводы — самые неутешительные.

Каждый третий встает до 6.30 утра

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