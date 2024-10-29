"Милитаризованная скульптурная композиция" у военной базы в Адажи является определенной безвкусицей, признал во вторник, 29 октября, на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Но, по его словам, списанный бронетранспортер все же был установлен частично с благими намерениями - чтобы не было стыдно перед союзниками за то, как выглядит передняя часть военной базы.

Напомним, что недавно на Адажской военной базе НВС в Кадаге на бетонном постаменте был установлен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер CVR(T). Его назвали "милитаризованной скульптурной композицией", на создание которой было потрачено около 183 000 евро. Министр обороны в связи с этим поручил начать служебную проверку. И Спрудс, и глава НВС Леонид Калниньщ признали, что расходы на установку композиции были неэффективны.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее сказал в интервью Латвийскому телевидению, что считает "милитаризованной скульптурную композицию" достаточно безвкусной и она навевает ему воспоминания о советских временах. Расходы на создание объекта окружающей среды Ринкевич назвал неоправданными.

В строительной программе Министерства обороны есть несколько сотен подпунктов, и эта композиция является наследием предыдущих лет, сообщил, в свою очередь, депутатам Спрудс. Сам министр обороны, по его словам, узнал об этом объекте только в ту неделю, когда был установлен бронетранспортер "CVR(T)". "Руководству министерства не нужно вмешиваться в каждый из этих проектов на таком уровне, но, безусловно, очень важно создать систему. Сейчас мы начали служебную проверку и аудит проектов", - добавил министр.

В то же время министр не хотел бы потерять взаимное доверие с Национальными вооруженными силами (НВС), а само появление вопросов не означает автоматически, что в создании композиции был какой-либо преднамеренный злой умысел.

"Если вернуться к конкретному объекту окружающей среды, то с одной стороны, я считаю, что здесь действительно присутствует определенная безвкусица, хотя о вкусах не спорят. Я абсолютно убежден, что средства не были потрачены эффективно, так как у нас есть другие потребности и необходимости", - подчеркнул министр.

Спрудс сообщил, что история проекта началась в 2017 году, когда "сами военные" выступили с инициативой создания какого-либо объекта возле базы в Адажи, чтобы продемонстрировать истоки механизации НВС.

"Таким образом, здесь было предложение со стороны военных, которое в 2020 году было выражено формально от Объединенного штаба НВС. В 2021 году через Инфраструктурный совет министерства был утвержден конкретный строительный проект, в 2023 году был проведена закупка и заключен договор на выполнение строительных работ. В общей сложности это составило 183 000 евро, хотя следует сразу упомянуть, что большая часть финансирования была выделена на благоустройство территории, подведение электричества, то есть на обустройство окружающей среды, чтобы можно было принимать союзников и не было стыдно за внешний вид передней части базы Адажи", - пояснил министр.

Служебная проверка продолжается, и ее планируется завершить на этой неделе. "Я думаю, что часть благих намерений действительно была, но теперь это привело к обоснованным вопросам о том, какие средства были потрачены", - в заключение добавил министр.

Ранее сообщалось, что министр 11 октября инициировал служебную проверку по поводу строительства "милитаризованной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" возле военной базы в Адажах.

Спрудс уже признал, что это было нецелевое использование средств.

Срок исполнения служебной проверки — 31 октября. Параллельно со служебной проверкой Спрудс поручил разработать и внедрить улучшения в области закупок, связанных со строительством, и их мониторинга в оборонной отрасли, а также провести аудит существующих проектов.

Государственный центр военных объектов и закупок в конце 2020 года получил запрос от Объединенного штаба Национальных вооружённых сил о включении "милитаризованной скульптурной композиции" в программу строительства в оборонной отрасли. 14 февраля 2022 года был заключён контракт и произведена оплата за разработку проектной документации в размере 29 690 евро. Строительный контракт с акционерным обществом "R.A.J." на сумму 153 325 евро был заключен 31 августа 2023 года. На данном этапе строительство "военной скульптурной композиции" завершено, и объект находится на этапе приёмки в эксплуатацию.

Следует отметить, что в 2020-2022 годах (до утверждения второго правительства Кришьяниса Кариньша по итогам парламентских выборов) Министерство обороны возглавлял Артис Пабрикс (Latvijas Attīstībai). А госсекретарем ведомства был Янис Гарисонс, который оставил эту должность в конце 2023 года из-за разногласий с нынешним министром Андрисом Спрудсом. В период с ноября 2022 года по сентября 2023 года Министерство обороны возглавляла Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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