Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает "милитаризованную скульптурную композицию" с бронетранспортером на постаменте в Кадаге, возле военной базы в Адажи, достаточно безвкусной. Об этом президент заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Как бы ни рассказывали, что похожие композиции создаются во многих странах-членах НАТО, первое, что приходит в голову при виде этого, - воспоминания из советских времен, сказал Ринкевич.

По его мнению, расходы на композицию в Кадаге не подлежат оправданию, учитывая другие нужды оборонной отрасли, не говоря уже о средствах, необходимых для здравоохранения, образования и других сфер.

"К сожалению, каждая такая новость, конечно, вызывает обоснованные сомнения в том, что происходит и в тех областях, которые очень важны для нас. Будь то случай с беспилотником или с этим танком… Конечно, руководству Министерства обороны и Вооруженных сил должно сделать все, чтобы вернуть доверие общества. Я бы сказал "вернуть" на данном этапе", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные) и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш признали, что расходы на "милитаризованную скульптурную композицию" возле Адажской базы являются неэффективным использованием финансирования.

Осенью на Адажской военной базе НВС в Кадаге на бетонном постаменте был установлен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер CVR(T). Его назвали "милитаризованной скульптурной композицией", на создание которой было потрачено около 183 000 евро. Министр обороны в связи с этим поручил начать служебную проверку.

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