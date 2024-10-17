Fоtо: LETA

Решение Министерство обороны выставить возле военной базы в Адажи бронетранспортер типа CVR(T) общей стоимостью около 183 000 евро вызвало на этой неделе широкий общественный резонанс и критику. Министерство начало служебную проверку в связи с этим решением, чтобы более подробно изучить обстоятельства произошедшего и вмешаться. Портал Delfi рассказывает, когда возникла эта идея и что говорили о проекте "ключевые люди" в министерстве в то время.

Как родилась идея

Как сообщили порталу Delfi в министерстве, идея установить на Адажской военной базе постамент, который символизировал бы механизацию и развитие возможностей бригады, появилась в 2017 году, когда одновременно стартовали проект механизации Национальных вооруженных сил (НВС) и процесс приобретения бронетехники типа CVR(T).

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