Решение Министерство обороны выставить возле военной базы в Адажи бронетранспортер типа CVR(T) общей стоимостью около 183 000 евро вызвало на этой неделе широкий общественный резонанс и критику. Министерство начало служебную проверку в связи с этим решением, чтобы более подробно изучить обстоятельства произошедшего и вмешаться. Портал Delfi рассказывает, когда возникла эта идея и что говорили о проекте "ключевые люди" в министерстве в то время.