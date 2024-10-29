Во вторник, 29 октября, Кабинет министров одобрил поправки к Закону "О квартирной собственности" и Закону "Об управлении жилыми домами", которые предусматривают введение института реального обременения, который называют еще принципом "долг следует за квартирой". То есть, новый владелец квартиры будет нести ответственность за долги, возникшие не ранее чем за год до приобретения недвижимости.

Министерство экономики отмечает, что новое регулирование лучше защитит интересы коллективов владельцев квартир, управляющих многоквартирными домами и поставщиков коммунальных услуг от недобросовестного поведения отдельных владельцев, которые не оплачивают полученные услуги и не выполняют обязательства перед сообществом собственников, в частности в отношении накопительных фондов для нужд дома.

Кроме того, будет расширен круг прав и обязанностей для лиц, которые рассматриваются как потенциальные покупатели квартир, и на которых переходит обязательства по долгам в результате приобретения недвижимости.

Нормативные акты устанавливают обязанность владельцев квартир производить расчеты, включая оплату услуг, необходимых для содержания дома, расходы на управление, а также взносы в фонд накоплений, установленные сообществом владельцев квартир.

Министерство экономики подчеркивает, что на практике складываются ситуации, когда долг за предоставленные услуги для одной квартиры может негативно отразиться на доступе к этим услугам для всех собственников в многоквартирном доме.

Квартиры с задолженностью продаются, что усложняет процесс взыскания долга, так как после отчуждения собственности накопившиеся долги предыдущего владельца сейчас не переходят на нового владельца квартиры.

Подготовленные поправки к Закону "О квартирной собственности" предусматривают, что новый собственник квартиры несет ответственность за долги, возникшие не ранее чем за год до приобретения недвижимости. Таким образом, будут защищены интересы коллективов владельцев квартир, а также управляющих домами и поставщиков коммунальных услуг по отношению к владельцам квартир, которые не оплачивают полученные услуги.

Для реализации института реального обременения, то есть принципа "долг следует за квартирой," также подготовлены изменения в Закон "Об управлении жилыми домами", расширяющие круг лиц, которые имеют право запрашивать информацию о размере задолженности по конкретной квартире, включая потенциального покупателя.

Одновременно расширены правовые нормы, определяющие, какие платежи могут быть предметом запроса на получение информации, включая взносы владельцев квартир в фонд накоплений, а также четко определены расходы на управление, на которые распространяется реальное обременение.

Ожидается, что изменения в обоих законах обеспечат бесперебойную эксплуатацию и сохранение качества жилых домов, а также непрерывность предоставления услуг, одновременно увеличивая возможность возврата средств за оказанные услуги или не поступившие взносы в фонд накоплений коллективов владельцев квартир.

Оба законопроекта еще предстоит утвердить Сейму.

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