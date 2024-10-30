Латвийская федерация конного спорта (LJF) до сих пор не выполнила требование Государственной службы среды (VVD) о строительстве хранилища для конского навоза в спортивном центре "Клейсты", сообщил заместитель директора Рижского регионального управления VVD Рейнис Битениекс.

Служба после выявления нарушений в хранении навоза вынесла LJF решение о действиях, которые необходимо совершить, чтобы устранить несоответствия, а именно построить хранилище для навоза. За неисполнение требований VVD издала три исполнительных распоряжения о принудительном взыскании денег на общую сумму в примерно 1750 евро.

Во вторник, 29 октября, была проведена повторная проверка выполнения решения VVD, в ходе которой выяснилось, что федерация по-прежнему продолжает добровольно не выполнять выдвинутые требования и хранить навоз не отвечающим экологическим требованиям способом, а также не было построено хранилище для данных отходов.

Битениекс отметил, что VVD продолжает мониторинг и принудительное взыскание денег до тех пор, пока LJF не выполнет требования и не исправит ситуацию с ненадлежащим хранением навоза.

В VVD также пояснили, что владелец не зарегистрировал в реестре децентрализованных систем бытовой канализации управление канализационными сточными водами, как это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы "О порядке предоставления, учета, системного контроля и мониторинга децентрализованных канализационных услуг".

Как сообщалось ранее, после осмотра спортивного центра "Клейсты" Рижская дума призывает VVD оценить возможное загрязнение окружающей среды, вызванное спортивным центром.

На основании полученной информации о возможном загрязнынии систем мелиорации и Хапака гравис, специалисты Департамента жилья и окружающей среды немедленно проверили спортивный центр "Клейсты". Визуально были выявлены различные возможные нарушения.

В ходе проверки департамент констатировал, что бытовые сточные воды из комплекса собираются и отводятся в исторически созданную локальную систему сбора и управления бытовыми сточными водами. Было установлено, что система не функционирует в полном объеме, из построенных резервуаров сточные воды вытекают в окружающую среду и мелиоративную канаву, из которой исходит ощутимый запах фекальных отходов сельскохозяйственных животных, вода фактически визуально напоминает навозную жижу.

Владелец территории и мелиоративных сооружений не зарегистрировал их в муниципальном реестре децентрализованных канализационных систем, поэтому у самоуправления нет информации об объеме сооружений и количестве сточных вод, которое обрабатывается за день, сообщили в самоуправлении.

Также было зафиксировано, что лошадей моют возле конюшен, где сточные воды попадают в окружающую среду. Помимо воды, для мытья лошадей используются специальные моющие средства, например, шампуни. Согласно информации в распоряжении самоуправления, на территории не построено специальное место для мытья лошадей, фактически это происходит в любом месте возле конюшни, где есть вода. Следовательно, часть воды попадает в окружающую среду и далее в водохранилище Клейсту, в Хапака гравис.

Кроме того, было обнаружено, что навоз от лошадей хранится в открытом виде, частье его складируется в кучи в местах без специального покрытия, часть - на асфальтированном покрытии без огораживающих барьеров, поэтому вся стекающая жидкость из навозных куч попадает в окружающую среду.

На сайте LJF указано, что "Клейсты" - единственный конный спортивный центр на территории Риги, куда можно удобно добраться на городском общественном транспорте или автомобиле из центра города примерно за 15 минут.

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