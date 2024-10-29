После осмотра спортивного центра "Клейсты" (Kleisti) Рижская дума призывает Государственную службу среды (VVD) оценить возможное загрязнение окружающей среды, вызванное спортивным центром, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В муниципалитете отметили, что в соответствии с нормативными актами дальнейшая оценка таких нарушений и принятие необходимых решений находится в компетенции VVD, поэтому после проверки департамент подготовил и отправил службе письмо, для принятии соответствующих мер.

В ходе проверки департамент констатировал, что бытовые сточные воды из комплекса собираются и отводятся в исторически созданную локальную систему сбора и управления бытовыми сточными водами. Было установлено, что система не функционирует в полном объеме, из построенных резервуаров сточные воды вытекают в окружающую среду и мелиоративную канаву, из которой исходит ощутимый запах фекальных отходов сельскохозяйственных животных, вода фактически визуально напоминает навозную жижу.

Владелец территории и мелиоративных сооружений не зарегистрировал их в муниципальном реестре децентрализованных канализационных систем, поэтому у самоуправления нет информации об объеме сооружений и количестве сточных вод, которое обрабатывается за день, сообщили в самоуправлении.

Также было зафиксировано, что лошадей моют возле конюшен, где сточные воды попадают в окружающую среду. Помимо воды, для мытья лошадей используются специальные моющие средства, например, шампуни. Согласно информации в распоряжении самоуправления, на территории не построено специальное место для мытья лошадей, фактически это происходит в любом месте возле конюшни, где есть вода. Следовательно, часть воды попадает в окружающую среду и далее в водохранилище Клейсту, в Хапака гравис.

Водохранилище Клейсту используется как зона активного отдыха, которую самоуправление благоустроило для рекреационного исползования жителями и где регулярно проводятся анализы воды. В 2023 году в отдельных случаях были обнаружены значительные превышения допустимых норм качества воды для купания, отметили в думе. Эта ситуация повторилась и в 2024 году.

Также было обнаружено, что навоз от лошадей хранится в открытом виде, частье его складируется в кучи в местах без специального покрытия, часть - на асфальтированном покрытии без огораживающих барьеров, поэтому вся стекающая жидкость из навозных куч попадает в окружающую среду.

В связи с этим Департамент жилья и окружающей среды направил в VVD письмо с просьбой провести проверку Спортивного центра.

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