Поэтесса и автор кампании по дерусификации Латвии Atkrievisko Latviju! Лиана Ланга вступила в партию Национальное объединение. Об этом сообщила сама Ланга в социальной сети X.

"Рада сообщить общественности, что я стала членом Национального объединения. Честь служить Латвии!", - написала Ланга.

Priecājos informēt sabiedrību, ka esmu kļuvusi @VL_TBLNNK biedre. Gods kalpot Latvijai! 🇱🇻 — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) October 30, 2024

В комментариях под публикацией поэтесса уточнила, что присоединилась именно к рижскому отделению политической силы, но не уточнила причину. Согласно публично доступной информации, Ланга проживает в Икшкиле (Огрский край).

Ланга была одним из лидеров списка Новой консервативной партии (НКП) на выборах в Европейский парламент (ЕП). Она шла в списке под вторым номером.

В начале сентября поэтесса сообщила, что решила покинуть ряды НКП. Председатель правления НКП Гатис Эглитис предположил, что Ланга приняла решение покинуть партию в связи с "не очень хорошими результатами" на выборах в (ЕП, прогнозируя, что свое будущее она видит в других политических силах, с которыми потенциально может сотрудничать.

На выборах в Европарламент НКП получила поддержку лишь 1,5% избирателей.

До этого партия не смогла пройти в 14-й Сейм, после чего многие члены политической силы покинули ее.

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