В четверг, 31 октября, Сейм со второй попытки - после срыва кворума - принял к рассмотрению поправки к Закону "Об уголовном процессе", который вносит существенные изменения в порядок управления арестованными долями капитала. Кабинет министров получит право передавать в управление SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor", поднадзорному Министерству экономики, арестованные части капитала. Законопроект предусматривает, что государство сможет продать арестованные доли капитала, если управляющий посчитает, что они могут потерять свою стоимость, правда, для этого потребуется и согласие собственника доли капитала.

На заседание Сейма были поданы два законопроекта - непосредственно поправки к Закону "Об уголовном процессе", а также связанные поправки к Закону ""Об исполнении конфискации имущества, полученного преступным путем". Инициатор внесения поправок - Юридическая комиссия Сейма. Известно, что инициатор изменения законов - Министерство юстиции. Поправки не удалось подать от имени Кабинета министров, поскольку не получилось достичь межведомственного, и вероятно, политического соглашения по законопроектам. Известно также, что ранее Юридическая комиссия Сейма приняла решение рассматривать поправки в обычном, а не срочном порядке, как предусматривалось прежде.

Против изменения порядка управления арестованными доля капитала выступил депутат от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, заявивший, что законопроект приведет к тому, что администраторы неплатежеспособности фактически получат возможность заниматься рейдерскими захватами. В свою очередь, глава ответственной Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") парировал, что речь идет только о тех предпринимателях, которые занимаются преступной деятельностью, и призвал Шлесерса не обобщать.

В начале заседания при голосовании по первому законопроект Сейм сорвал кворум. Однако после получасового перерыва поправки к Закону "Об уголовно-процессуальном процессе" были приняты на очень хрупком большинстве голосов. "За" проголосовали только 43 коалиционных депутата. Очевидно, что не все депутаты от правящих партий голосовали "за" - суммарно у коалиции сейчас 52 голоса в Сейме. "Новое Единство" продемонстрировало феноменальную дисциплину - голосовали все 25 депутатов. А вот пять депутатов от Союза "зеленых" и крестьян и два от "Прогрессивных" голосования избежали. Против были 20 депутатов от оппозиционных "Стабильности" и "Латвии на первом месте", а 20 депутатов от оппозиционных "Объединенного списка" и Национального объединения воздержались.

При этом Сейм прислушался к мнению Айнара Шлесерса, отказавшись уже сегодня утвердить законопроекты в первом чтении, что ускорило бы утверждение поправок.

Работа над внесением в законы поправок началась в начале 2022 года, когда правительство на закрытом заседании рассмотрело отчет о управлении и оценке арестованного имущества бывшего мэра Вентспилса Айвара Лемберга ("Latvijai un Ventspilij"). В то время полиция начала уголовный процесс в связи с действиями Рудольфа Мерони, управлявшего имуществом Лембергса. Однако за два с половиной года прийти к решению не удалось.

Нынешнее ускорение, возможно, связано с тем, что сейчас проходит шестой этап оценки Латвии комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval. Визит экспертов Moneyval в Латвию состоится с 4 по 15 ноября. Ранее министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила агентству LETA, что разработка регулирования по управлению арестованными долями капитала актуальна также в контексте выполнения рекомендаций Moneyval.

Против предложенных изменений в их текущей редакции выступает Латвийский совет присяжных юристов, указывающий на существенные недостатки, которые могут привести к необоснованному нарушению прав человека. Также у совета есть сомнения относительно соответствия предложенной редакции 105-й статье Сатверсме.

Совет подчеркивает, что первая и третья части 105-й статьи Конституции устанавливают право каждого на собственность, и права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.

В представленном законопроекте предусматривается, что управляющий вступает на место участника общества капитала со всеми предусмотренными законом правами и обязанностями, за исключением права на получение дивидендов.

В связи с этим Латвийский совет присяжных адвокатов отмечает, что поправки вводят новое ограничение основных прав в уголовном процессе. До сих пор действующее регулирование и его практика предусматривали, что при наложении ареста на доли капитала или акции у лица ограничивается лишь право отчуждать и закладывать эти арестованные доли капитала и может ограничиваться право на получение дивидендов или доли при ликвидации. Однако перечень имущественных и неимущественных прав, вытекающих из права собственности на доли капитала и акции, гораздо шире.

Редакция предлагаемой статьей 365.1 Закона "Об уголовном процессе" предусматривает ограничение всех этих прав, за исключением права на получение дивидендов, для владельца долей капитала или акций при передаче этих прав управляющему.

Совет подчеркивает, что из текста законопроекта следует, что все права, вытекающие из владения долями капитала или акциями, переходят к управляющему. Однако из текста нормы закона нельзя сделать вывод о том, теряет ли при этом владелец долей капитала или акций все свои права.

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