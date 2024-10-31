Фракцией партии "Прогрессивные" в Рижской думе впредь будет руководить Виестурс Клейнбергс, который также является кандидатом на пост мэра столицы, сообщили "Прогрессивные".

Фракция избрала нового лидера. Также было принято решение, что предыдущий руководитель фракции Мартиньш Коссовичс будет выполнять обязанности заместителя, а депутат Юстине Пантелеева сохранит свой нынешний пост заместителя.

"Жители Риги заслужили смелого и устойчивого руководства, где политики решительны и работают в интересах рижан. Честная политика не только возможна, но и необходима. Наша цель - хорошо управляемый и дружелюбный к семьям город, которым рижане по-настоящему гордятся", - отметил Клейнбергс.

Коссовичс считает, что "Прогрессивные" в Рижской думе доказали, что честная политика в Латвии возможна. "Когда мы пришли работать в Рижскую думу, коррупционные скандалы здесь следовали один за другим. За очень короткое время, всего за пару лет, нам удалось реорганизовать хозяйство Риги, ввести открыте конкурсы закупок, искоренить фиктивные рабочие места, преобразовать муниципальные предприятия или общества капитала", - заявил Коссовичс.

"Прогрессивных" в Рижской думе представляют 11 депутатов. На минувших муниципальных выборах политическая сила объединилась с партиями Latvijas attīstībai и Par, получив в общей сложности 18 мест. Однако единая фракция развалилась, и теперь каждая из этих политических сил работает в думе отдельно.

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