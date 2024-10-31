Согласно прогнозам Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, в начале ноября в Латвии похолодает. Мокрый снег возможен уже в пятницу, 1 ноября. Delfi собирает в одной статье всю необходимую водителям информацию.

Когда нужно переходить на зимнюю резину?

Летние шины теряют свои качества при температуре ниже +7 градусов. "Когда утренняя температура достигает +4-5 градусов, можно смело переходить на зимние шины", — говорит руководитель по продажам шин для легковых автомобилей Inter Cars Latvija Гундарс Лиекне.

Когда закон требует "переобуть" машину?

Легковые машины должны перейти на зимние шины с 1 декабря, и возвращаться на летние шины можно с 1 марта. Шипованную резину можно использовать с 1 октября по 1 мая.

Что, если я буду ездить зимой на летних шинах?

Во-первых, это небезопасно для вас и других участников движения. Из-за переменчивой погоды на дорогах может быть "каша" из снега и воды, гололед или черный лед. Во-вторых, вас могут оштрафовать на сумму до 55 евро (для физических лиц). Передвигаться на машинах с протекторами недостаточной глубины запрещено.

Как понять, что шины еще можно использовать?

С новыми шинами, если на них есть соответствующая маркировка (см. ниже) проблем не будет. Если у вас старый комплект или вы хотите сэкономить и купить подержанные шины, то убедитесь, что глубина протектора не менее 4 мм (лучше от 6 до 10 мм). В зависимости от пробега, один комплект шин обычно служит около трёх сезонов, говорит представитель Inchcape Motors Latvia Марис Лазданс.

Что с маркировкой?

Подробно Delfi рассказывал об этом здесь. Если коротко, то в дорожном движении теперь можно использовать транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами с маркировкой "гора и снежинка". Всесезонные шины, обозначенные только как M+S, запрещены.

Скандинавские или европейские шины?

"Европейские зимние шины с более жестким составом резины подходят для городских дорог и шоссе. Скандинавские - более мягкие, и они идеально подходят для неочищенных дорог и более зимних условий", — отмечает Лиекне. Если нужно часто ездить рано утром или поздно вечером и есть риски попасть на "черный лед", то, возможно, стоит рассмотреть шипованную резину, считает он.

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