С 1 декабря в Латвии обязательны зимние шины, и, как отмечают в автосервисах, достаточно много водителей, которые даже в зимних условиях до последнего ездили на летней резине. Также шиномонтажники говорят, что им надоело рассказывать о новых правилах использования всесезонных шин — эти шины можно будет использовать и дальше, в зависимости от маркировки, пишет портал LSM.lv.

В автосервисах в Риге, Земгале и Видземе говорят, что основной поток клиентов уже схлынул, а самая большая нагрузка на автосервисы была в те дни, когда начались ночные морозы.

В этом году одна из самых больших проблем — разъяснение новых правил использования всесезонных шин. Правила касаются только шин с маркировкой M+S и вступят в силу с декабря следующего года, и мастерам приходится тратить массу времени и нервов, чтобы объяснить это водителям.

Как отмечает владелец OCT Riepu centrs Айгарс Цериньш, "это вопрос, о котором я устал говорить — люди понимают неправильно". Чтобы меньше говорить, он показывает клиентам образец колеса и текст новых правил.

Только шины с маркировкой M+S не годятся для круглогодичного использования в климатических условиях Латвии, но есть и другие всесезонные шины: 4S — четыре сезона, AW — для любого времени года, All Season, Tour Terrain — все покрытия. На шинах может быть дополнительная маркировка — гора и снежинка, и такие шины разрешено использовать зимой и после декабря следующего года.

Как отмечает начальник автосервиса SIA AK12 Айвар Бирулис, есть люди, которые меняют шины очень своевременно — уже в конце лета они замечают, что шины износились, и пора ставить зимние.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) тоже сказали, что водители в Латвии становятся все более добросовестными — уже в октябре или ноябре они приезжают на техосмотр на зимних шинах.

"О замене шин на зимние надо думать в тот момент, когда температура воздуха в Латвии составляет около 5-7 градусов и летние шины резко утрачивают свою функциональность", — говорит представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

В этом году водители предпочитают бюджетные шины по цене комплекта около 200 евро, и такие шины в большом дефиците. Поэтому тем, что откладывает замену колес на последний момент, приходится платить больше. Популярны и шипованные шины, особенно у тех, кто живет в сельской местности с грунтовыми дорогами.

Толщина протектора зимних шин должна быть не менее четырех миллиметров. В Латвии они обязательны с 1 декабря по 1 марта.

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