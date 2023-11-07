С 1 октября 2024 года в зимний период больше нельзя будет использовать всесезонные шины (с обозначением М+S), предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки к правилам Кабинета министров о государственном техническом осмотре транспортных средств.

Поправки предусматривают, что с 1 октября следующего года в указанный правилами дорожного движения зимний период автомобили полной массой не более 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или гололеда, с маркировкой "гора и снежинка".

До вступления в силу указанного требования с 1 декабря по 1 марта могут использоваться зимние шины с обозначениями M+S, M&S, М.С, "гора и снежинка".

До сих пор в нормативных актах зимние шины маркировались обозначением M+S (грязь+снег) или "гора и снежинка". Изменения внесены в том числе в связи с разработанным ООН нормативным актом, в котором "гора и снежинка" введены уже как всемирное обозначение.

Дирекция безопасности дорожного движения"(CSDD) проинформировала продавцов шин о новых правилах. Большинство шин, предлагаемых на рынке и обозначенных как зимние, соответствуют новым требованиям. По цене комплект шин "гора и снежинка" не отличается от других типов шин.

Новые правила введены всоответствии с задачами "Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы" по сокращению количества погибших и тяжело раненых в ДТП, а также с учетом решения Совета по безопасности дорожного движения от 2 декабря 2022 года о том, что в нормативные акты необходимо внести поправки, дополнив их требованиями по новой маркировке зимних шин и установив переходный период.

Сейчас Правила дорожного движения предусматривают, что с 1 декабря по 1 марта все автомобили и автобусы полной массой не выше 3500 килограммов должны быть оснащены зимними шинами. В остальное время зимние шины используются по усмотрению водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

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